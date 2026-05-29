Ліндсей Логан показала миле фото із сином

Зірка поділилася рідкісним знімком у Мережі.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Ліндсей Логан

Ліндсей Логан / © Associated Press

39-річна американська акторка Ліндсей Логан поділилася у своєму Instagram фотографією, яка розчулила її шанувальників. Зірка зображена в обіймах зі своїм сином — 2,5-річним Луаєм.

Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Хлопчик міцно обіймає маму і цілує її в щоку. «Щаслива мама», — коротко підписала фото Логан.

Зазначимо, батько Луая — арабський фінансист Бадер Шаммас, за якого акторка вийшла заміж 2022-го. А познайомилася з ним Ліндсей 2019 року в Дубаї, де вона проживає від 2014-го.

Бадер підтримує повернення дружини на екрани. Він навіть виступив у ролі виконавчого продюсера одного з її камбек-фільмів — романтичної комедії «Ірландське бажання».

Ліндсей Логан із чоловіком і сином / © Инстаграм Линдсей Лохан

Раніше, нагадаємо, Ліндсей Логан помітили на знімальному майданчику серіалу-трилера, який дістав назву Count My Lies, і в ньому також знімаються Шейлін Вудлі та Кіт Герінгтон.

