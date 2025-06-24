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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
819
Час на прочитання
2 хв

Ліндсей Логан показала рідкісні фото з чоловіком і сином

Акторка поділилася кадрами із сімейного архіву.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Ліндсей Логан

Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

38-річна американська акторка Ліндсей Логан опублікувала у своєму Instagram серію фото, на яких знято її чоловіка — арабського фінансиста Бадера Шаммаса, і їхнього сина Луая, якому в липні виповниться вже два роки.

Хлопчик зображений з татом у кафе за столиком, на галявині під час гри з м’ячем та у батька на плечах.

Чоловік та син Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Чоловік та син Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Син Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Син Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Чоловік та син Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Чоловік та син Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

«Сонце, посмішки, сімейний час. Коли ми разом, літо приємніше. Створюємо спогади», — підписала фото акторка.

Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Також вона поділилася фотографіями, на яких позує із Бадером. Де саме було зроблено знімки, Логан не уточнила. А у підписі до фото привітала чоловіка з днем ​​народження: «З днем ​​народження, кохання всього мого життя. Ти неймовірний син, відданий чоловік і найдивовижніший батько. Спостерігати за тобою у нашій сім’ї — найбільший подарунок. Ти змушуєш нас почуватися в безпеці, бажаними та коханими. Щодня поряд з тобою благословення, і мені так пощастило йти по життю з тобою. Я люблю тебе нескінченно».

Ліндсей Логан із чоловіком / © Инстаграм Линдсей Лохан

Ліндсей Логан із чоловіком / © Инстаграм Линдсей Лохан

Ліндсей Логан із чоловіком / © Инстаграм Линдсей Лохан

Ліндсей Логан із чоловіком / © Инстаграм Линдсей Лохан

Ліндсей має приголомшливий вигляд. Важко не помітити зміни у її зовнішності останнім часом. Акторка ж заперечує, що вдавалася до послуг пластичних хірургів, а стверджує, що вся справа у зміні способу життя, харчуванні та хорошому догляді. Вона відмовилася від алкоголю, куріння, почала збалансовано харчуватися, багато спить та тренується.

Зазначимо, зараз Ліндсей Логан живе у Дубаї, де 2022 року вийшла заміж, а у липні 2023-го народила сина.

Раніше, нагадаємо, Ліндсей Логан приміряла ефектні образи у новій фотосесії для відомого глянцю.

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Дата публікації
Кількість переглядів
819
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