Ліндсей Логан помітили на зніманнях мінісеріалу із заплутаним сюжетом

Ліндсей Логан на зніманнях серіалу / © Getty Images

Після перерви у роботі і народження дитини акторка повернулася до акторства і після кількох доволі банальних романтичний комедій для Netflix, розширила свій список проєктів, зокрема погодилась на драматичну роль. Мінісеріал Count My Lies знімають для Hulu і вона в ньому працює разом із Шейлін Вудлі. Обох акторок учора бачили на знімальному майданчику в Нью-Йорку.

Ліндсей Логан і Шейлін Вудлі / © Getty Images

Гардероб Ліндсей у фільмі буде стильним, але лаконічним, на що натякають перші фотографії папараці. Акторку помітили у джинсах прямого крою, які вона носила з лоферами, сорочкою та зручною замшевою курткою-жакетом.

Ліндсей Логан / © Getty Images

За сюжетом серіалу, компульсивна брехуха Слоун Каравей (Вудлі) обманом влаштовується нянею до красивої та харизматичної Вайолет (Лохан) і Джея Локхартів. Здається, вона нарешті отримала роботу своєї мрії, але Слоун не підозрює, що потрапила в дім, переповнений таємницями, які ось-ось вибухнуть — із потенційно катастрофічними наслідками для всіх.

На перший погляд здається, що це доволі банальна історія, яку прихильники детективів і трилерів не раз бачили на екранах, утім, книжка за якою знімають серіал популярна, тому, ймовірно, цей проєкт теж буде успішним.