- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 457
- Час на прочитання
- 1 хв
Ліндсей Логан помітили на зніманнях мінісеріалу із заплутаним сюжетом
Акторку Ліндсей Логан помітили на знімальному майданчику мінісеріалу, що заснований на романі Count My Lies («Порахуй мою брехню») письменниці Софі Става.
Після перерви у роботі і народження дитини акторка повернулася до акторства і після кількох доволі банальних романтичний комедій для Netflix, розширила свій список проєктів, зокрема погодилась на драматичну роль. Мінісеріал Count My Lies знімають для Hulu і вона в ньому працює разом із Шейлін Вудлі. Обох акторок учора бачили на знімальному майданчику в Нью-Йорку.
Гардероб Ліндсей у фільмі буде стильним, але лаконічним, на що натякають перші фотографії папараці. Акторку помітили у джинсах прямого крою, які вона носила з лоферами, сорочкою та зручною замшевою курткою-жакетом.
За сюжетом серіалу, компульсивна брехуха Слоун Каравей (Вудлі) обманом влаштовується нянею до красивої та харизматичної Вайолет (Лохан) і Джея Локхартів. Здається, вона нарешті отримала роботу своєї мрії, але Слоун не підозрює, що потрапила в дім, переповнений таємницями, які ось-ось вибухнуть — із потенційно катастрофічними наслідками для всіх.
На перший погляд здається, що це доволі банальна історія, яку прихильники детективів і трилерів не раз бачили на екранах, утім, книжка за якою знімають серіал популярна, тому, ймовірно, цей проєкт теж буде успішним.