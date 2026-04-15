Ліндсей Логан продемонструвала новий образ на знімальному майданчику серіалу

Ліндсей Логан / © Getty Images

Акторка Ліндсей Логан розпочала роботу над мінісеріалом, який знімають для стримінга Hulu. Робота над проєктом частково проводиться на вулицях міста, тому папараці мають змогу фотографувати акторів під час знімань.

Логан у одній зі сцен цього разу була одягнена у сіру футболку з принтом та широку і легку спідницю зі складками та високим посадженням, яку прикрашав пояс на талії. Лук вона доповнила плетеними білими балетками і місткою коричневою сумкою з короткими ручками.

Ліндсей Логан та Шейлін Вудлі / © Getty Images

До кадру також потрапила акторка Шейлін Вудлі, яка грає у серіалі няню і маленька дівчинка, яка, ймовірно, грає роль доньки героїні Логан. Також відомо, що у серіала зніметься актор Кіт Герінґтон, зірка «Гри престолів».

За сюжетом серіалу, компульсивна брехуха Слоун Каравей (Вудлі) обманом влаштовується до красивої та харизматичної Вайолет і Джея Локхартів. Здається, вона нарешті отримала роботу своєї мрії, але Слоун не підозрює, що потрапила в дім, переповнений таємницями, які ось-ось вибухнуть — із потенційно катастрофічними наслідками для всіх.

Окрім головних ролей у серіалі, Ліндсі та Шейлін також виступлять виконавчими продюсерками.