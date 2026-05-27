Шоу-бізнес
146
1 хв

Ліндсей Логан продемонструвала образ у сукні на знімальному майданчику серіалу-трилера

Акторку знову помітили на знімальному майданчику.

Юлія Каранковська
Ліндсей Логан

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан заскочили за роботою над новим мінісеріалом. Робота над проєктом частково проводиться на вулицях міста, тому папараці мають змогу фотографувати акторів.

У проєкті вона постане як заможна та стильна мама з Нью-Йорка, яка має секрети. Серіал отримав назву Count My Lies і у ньому також знімаються Шейлін Вудлі та Кіт Герінґтон.

Логан у одній зі сцен цього разу була одягнена у легку світлу сукню у квітковий принт, яку носила уу поєднанні з коричневими мюлями та зеленою сумкою. Образ доповнювали коштовності і окуляри.

До кадру також потрапила акторка Шейлін Вудлі, яка грає у серіалі няню.

За сюжетом серіалу, компульсивна брехуха Слоун Каравей (Вудлі) обманом влаштовується до красивої та харизматичної Вайолет і Джея Локхартів. Здається, вона нарешті отримала роботу своєї мрії, але Слоун не підозрює, що потрапила в дім, переповнений таємницями, які ось-ось вибухнуть — із потенційно катастрофічними наслідками для всіх.

