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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
86
Час на прочитання
1 хв

Ліндсей Логан привітала брата з 30-річчям і опублікувала їхні спільні фото

Акторка показала, який зараз вигляд має її молодший брат.

Автор публікації
Юлія Кудринська
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Ліндсей Логан

Ліндсей Логан

У 39-річної американської акторки Ліндсей Логан є троє молодших рідних братів і сестер: Майкл, Аліана та Дакота. Усі вони пов’язані зі шоу-бізнесом і пробували себе в модельному бізнесі, музиці або акторській майстерності.

16 червня молодшому братові Дакоті виповнилося 30 років, на честь чого Ліндсей опублікувала спільні з ним фото.

Ліндсей Логан із братом Дакотою

Ліндсей Логан із братом Дакотою

Ліндсей Логан із братом Дакотою

Ліндсей Логан із братом Дакотою

Брат Ліндсей Логан

Брат Ліндсей Логан

Брат із сестрою позували, обіймаючись. «З 30-річчям! Я тебе люблю», — написала Логан.

Зазначимо, що Дакота успішно працює в модельному бізнесі. Ще в юності він підписав контракт із великим модельним агентством IMG Models і часто бере участь у модних показах. Також він пробує себе в кіно.

Ліндсей Логан із братом Дакотою

Ліндсей Логан із братом Дакотою

Ліндсей Логан із братом Дакотою

Ліндсей Логан із братом Дакотою

Брат і сестра дуже близькі. Дакота часто публічно підтримує Ліндсей, а вона, у свою чергу, дуже пишається його успіхами в модельному бізнесі та часто бере його з собою на прем’єри своїх фільмів.

Нагадаємо, що раніше Ліндсей Логан привітала маму з 63-річчям і опублікувала їхнє спільне фото.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
86
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