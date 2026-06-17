Ліндсей Логан привітала брата з 30-річчям і опублікувала їхні спільні фото

Ліндсей Логан

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У 39-річної американської акторки Ліндсей Логан є троє молодших рідних братів і сестер: Майкл, Аліана та Дакота. Усі вони пов’язані зі шоу-бізнесом і пробували себе в модельному бізнесі, музиці або акторській майстерності.

16 червня молодшому братові Дакоті виповнилося 30 років, на честь чого Ліндсей опублікувала спільні з ним фото.

Ліндсей Логан із братом Дакотою

Ліндсей Логан із братом Дакотою

Брат Ліндсей Логан

Брат із сестрою позували, обіймаючись. «З 30-річчям! Я тебе люблю», — написала Логан.

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Зазначимо, що Дакота успішно працює в модельному бізнесі. Ще в юності він підписав контракт із великим модельним агентством IMG Models і часто бере участь у модних показах. Також він пробує себе в кіно.

Ліндсей Логан із братом Дакотою

Ліндсей Логан із братом Дакотою

Брат і сестра дуже близькі. Дакота часто публічно підтримує Ліндсей, а вона, у свою чергу, дуже пишається його успіхами в модельному бізнесі та часто бере його з собою на прем’єри своїх фільмів.

Нагадаємо, що раніше Ліндсей Логан привітала маму з 63-річчям і опублікувала їхнє спільне фото.

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