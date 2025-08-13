ТСН у соціальних мережах

Сімейний вихід: Ліндсей Логан разом із сином і чоловіком відвідала зоопарк у Сіднеї

Акторка поділилася сімейними фото в Мережі.

Юлія Кудринська
Ліндсей Логан

Ліндсей Логан / © Associated Press

38-річна американська акторка Ліндсей Логан зараз перебуває в промотурі свого нового фільму «Чутлива п’ятниця-2» («Freakier Friday»), в якому вона знялася разом з Джеймі Лі Кертіс. Однак, крім роботи, вона встигає і проводити час із сім’єю. Так, в Австралії Ліндсей разом із сином та чоловіком відвідали 100-річний зоопарк «Таронго», що розташований у Сіднеї.

Ліндсей Логан із чоловіком і сином / © Инстаграм Линдсей Лохан

Ліндсей Логан із чоловіком і сином / © Инстаграм Линдсей Лохан

На фото акторка позувала із сином Луайєм, якому нещодавно виповнилося два роки, а також із чоловіком — арабським фінансистом Бадером Шаммасом.

Ліндсей Логан із чоловіком і сином / © Инстаграм Линдсей Лохан

Ліндсей Логан із чоловіком і сином / © Инстаграм Линдсей Лохан

Син Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Син Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Чоловік і син Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Чоловік і син Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Вони годували жирафів, познайомилися з кенгуру і подивилися на тигрів. Судячи з фото, сім’я чудово провела час разом.

«Який особливий день у зоопарку „Таронга“. Стільки красивих тварин і такі чудові доглядачі! Спасибі, що дозволили нам зазирнути до вас!» — написала Ліндсей під фото.

Ліндсей Логан із чоловіком і сином / © Инстаграм Линдсей Лохан

Ліндсей Логан із чоловіком і сином / © Инстаграм Линдсей Лохан

Ліндсей Логан із чоловіком і сином / © Инстаграм Линдсей Лохан

Ліндсей Логан із чоловіком і сином / © Инстаграм Линдсей Лохан

Ліндсей Логан із чоловіком і сином / © Инстаграм Линдсей Лохан

Ліндсей Логан із чоловіком і сином / © Инстаграм Линдсей Лохан

Раніше, нагадаємо, Ліндсей Логан зачарувала аутфітом на прем’єрі фільму «Чумова п’ятниця» в Лондоні. Акторка з’явилася на івенті в образі своєї героїні Анни Коулман з першого фільму. На ній була лавандова сукня максі по фігурі, яку для неї створив бренд Ludovic de Saint Sernin. Вбрання мало спокусливе декольте, а також було оздоблено під ліфом, на талії та подолі золотистим камінням.

Ліндсей Лохан / © Associated Press

Ліндсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан_2 / © Getty Images

© Getty Images

Линдсей Лохан_2 / © Associated Press

© Associated Press

Линдсей Лохан_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Линдсей Лохан_1 / © Associated Press

© Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан и Джеймі Лі Кертіс / © Getty Images

Ліндсей Логан и Джеймі Лі Кертіс / © Getty Images

Линдсей Лохан_2 / © Getty Images

© Getty Images

