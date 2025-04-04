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- Шоу-бізнес
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Ліндсей Логан у лавандовому, а Джеймі Лі Кертіс - у жовтому: акторки вийшли разом на сцену
Вони відвідали разом фестиваль, щоб розповісти про фільм «Шалена п’ятниця».
Ліндсей Логан відвідала фестиваль CinemaCon у Лас-Вегасі та вийшла на сцену під час презентації там другої частини фільму «Шалена п’ятниця». Компанію їй на заході склала Джеймі Лі Кертіс, яка також зіграла у цій культовій комедії.
На Ліндсей була вінтажна лавандова мінісукня від Chanel на тонких бретельках, яку вона носила в поєднанні з бежевими слінгбеками від цього ж бренду. Також акторка уклала волосся в голлівудську хвилю, зробила макіяж і доповнила свій образ золотим браслетом The Love від Cartier та годинником Cartier Tank Americaine.
Джеймі Лі Кертіс віддала перевагу жовтому костюму-трійці та туфлях на підборах.
Від моменту виходу першої частини фільму «Шалена п’ятниця» минуло 22 роки. Прем’єру другої частини заплановано на 8 серпня 2025 року. Напередодні прем’єри Disney вже показали постер до фільму.
Кадри зі знімального майданчика фільму вже неодноразово потрапляли до об’єктивів папараці.