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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
175
Час на прочитання
1 хв

Ліндсей Логан у лавандовому, а Джеймі Лі Кертіс - у жовтому: акторки вийшли разом на сцену

Вони відвідали разом фестиваль, щоб розповісти про фільм «Шалена п’ятниця».

Автор публікації
Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ліндсей Логан та Джеймі Лі Кертіс

Ліндсей Логан та Джеймі Лі Кертіс / © Associated Press

Ліндсей Логан відвідала фестиваль CinemaCon у Лас-Вегасі та вийшла на сцену під час презентації там другої частини фільму «Шалена п’ятниця». Компанію їй на заході склала Джеймі Лі Кертіс, яка також зіграла у цій культовій комедії.

Ліндсей Логан і Джеймі Лі Кертіс / © Associated Press

Ліндсей Логан і Джеймі Лі Кертіс / © Associated Press

На Ліндсей була вінтажна лавандова мінісукня від Chanel на тонких бретельках, яку вона носила в поєднанні з бежевими слінгбеками від цього ж бренду. Також акторка уклала волосся в голлівудську хвилю, зробила макіяж і доповнила свій образ золотим браслетом The Love від Cartier та годинником Cartier Tank Americaine.

Джеймі Лі Кертіс віддала перевагу жовтому костюму-трійці та туфлях на підборах.

Ліндсей Логан і Джеймі Лі Кертіс / © Associated Press

Ліндсей Логан і Джеймі Лі Кертіс / © Associated Press

Від моменту виходу першої частини фільму «Шалена п’ятниця» минуло 22 роки. Прем’єру другої частини заплановано на 8 серпня 2025 року. Напередодні прем’єри Disney вже показали постер до фільму.

Кадри зі знімального майданчика фільму вже неодноразово потрапляли до об’єктивів папараці.

Ліндсей Логан і Джеймі Лі Кертіс / © Getty Images

Ліндсей Логан і Джеймі Лі Кертіс / © Getty Images

Ліндсей Логан і Джеймі Лі Кертіс / © Getty Images

Ліндсей Логан і Джеймі Лі Кертіс / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан и Джеймі Лі Кертіс / © Getty Images

Ліндсей Логан и Джеймі Лі Кертіс / © Getty Images

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