Ліндсей Логан у лавандовому, а Джеймі Лі Кертіс - у жовтому: акторки вийшли разом на сцену

Ліндсей Логан та Джеймі Лі Кертіс / © Associated Press

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Ліндсей Логан відвідала фестиваль CinemaCon у Лас-Вегасі та вийшла на сцену під час презентації там другої частини фільму «Шалена п’ятниця». Компанію їй на заході склала Джеймі Лі Кертіс, яка також зіграла у цій культовій комедії.

Ліндсей Логан і Джеймі Лі Кертіс / © Associated Press

На Ліндсей була вінтажна лавандова мінісукня від Chanel на тонких бретельках, яку вона носила в поєднанні з бежевими слінгбеками від цього ж бренду. Також акторка уклала волосся в голлівудську хвилю, зробила макіяж і доповнила свій образ золотим браслетом The Love від Cartier та годинником Cartier Tank Americaine.

Джеймі Лі Кертіс віддала перевагу жовтому костюму-трійці та туфлях на підборах.

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Ліндсей Логан і Джеймі Лі Кертіс / © Associated Press

Від моменту виходу першої частини фільму «Шалена п’ятниця» минуло 22 роки. Прем’єру другої частини заплановано на 8 серпня 2025 року. Напередодні прем’єри Disney вже показали постер до фільму.

Кадри зі знімального майданчика фільму вже неодноразово потрапляли до об’єктивів папараці.

Ліндсей Логан і Джеймі Лі Кертіс / © Getty Images

Ліндсей Логан і Джеймі Лі Кертіс / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images Ліндсей Логан / © Associated Press Ліндсей Логан / © Getty Images Ліндсей Логан / © Associated Press Ліндсей Логан / © Getty Images Ліндсей Логан / © Getty Images Ліндсей Логан / © Getty Images Ліндсей Логан / © Associated Press Ліндсей Логан / © Associated Press Ліндсей Логан / © Associated Press Ліндсей Логан / © Getty Images Ліндсей Логан / © Associated Press Ліндсей Логан / © Getty Images Ліндсей Логан и Джеймі Лі Кертіс / © Getty Images