Ліндсей Логан у лілових лосинах зайнялася пілатесом
Акторка показала, як піклується про свою фізичну форму.
38-річна американська акторка Ліндсей Логан поділилася у своєму Instagram серією фото і відео з тренування з пілатесу на реформерах. Вона позувала в білій футболці, лілових лосинах і кросівках.
«Невелика розтяжка творить чудеса! Вівторковий настрій!» — написала Логан під фото і показала відео, як виконує деякі вправи на реформері.
(щоб подивитися відео, гортайте вправо)
Зазначимо, Ліндсей перебуває у чудовій фізичній формі. Взагалі, пілатес останнім часом став дуже популярним серед зірок. Ним регулярно займаються Гейлі Бібер, Кенндалл Дженнер, Дженніфер Еністон та Алессандра Амбросіо, що й не дивно, адже пілатес дає максимум ефекту за мінімальної можливості травмування. Він зміцнює глибокі м’язи, поліпшує поставу та силу кора, а також ідеальний за умови щільного графіку.
Нагадаємо, більшу частину минулого року Ліндсей Логан перебувала в промотурі свого нового фільму «Шалена п’ятниця-2» («Freakier Friday»), в якому вона знялася разом з Джеймі Лі Кертіс. Вона відвідувала прем’єри цієї стрічки і виходила на фотоколи.