Ліндсей Логан в компанії чоловіка і сина прогулялася Римом

Ліндсей Логан із сином / © Инстаграм Линдсей Лохан

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38-річна американська акторка Ліндсей Логан показала у своєму Instagram серію знімків, зроблених у Римі, куди вона прилетіла у компанії свого чоловіка — арабського фінансиста Бадера Шамаса, та їхнього спільного сина Луайя. Найімовірніше, сім’я вирішила вирушити до столиці Італії, щоб відсвяткувати день народження Ліндсей — 2 липня їй виповнилося 39 років.

На одному з фото вони зняті всі разом. Акторка позує в жовтому мереживному вбранні, сонцезахисних окулярах та панамці.

Ліндсей Логан із чоловіком та сином / © Инстаграм Линдсей Лохан

Також Ліндсей позувала з Луаєм на руках. Обличчя дитини вона не показує, тому хлопець зображена скрізь зі спини.

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Ліндсей Логан із сином / © Инстаграм Линдсей Лохан

Син Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Показала акторка й святковий торт зі свічками. «Відчуваю подяку за ще один рік навколо сонця! Дякую за кохання, уроки та чудові моменти. Цікаво, що далі?» — написала вона під фото.

Торт на дні народження Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Зазначимо, зараз Ліндсей Логан живе у Дубаї, де 2022 року вийшла заміж, а у липні 2023-го народила сина.

Ліндсей Логан із чоловіком та сином / © Инстаграм Линдсей Лохан

Раніше, нагадаємо, Ліндсей Логан приміряла ефектні образи у новій фотосесії для відомого глянцю.

© Getty Images © Associated Press © Associated Press Ліндсей Логан / © Getty Images Ліндсей Логан / © Associated Press Ліндсей Логан / © Getty Images Ліндсей Логан / © Associated Press Ліндсей Логан / © Getty Images Ліндсей Логан / © Getty Images © Associated Press Ліндсей Логан / © Getty Images Ліндсей Логан / © Associated Press Ліндсей Логан / © Associated Press Ліндсей Логан / © Getty Images Ліндсей Логан / © Associated Press Ліндсей Логан / © Getty Images Ліндсей Логан / © Associated Press Ліндсей Логан и Джеймі Лі Кертіс / © Getty Images © Getty Images