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- Шоу-бізнес
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Ліндсей Логан в компанії чоловіка і сина прогулялася Римом
Акторка прилетіла до Італії напередодні свого дня народження.
38-річна американська акторка Ліндсей Логан показала у своєму Instagram серію знімків, зроблених у Римі, куди вона прилетіла у компанії свого чоловіка — арабського фінансиста Бадера Шамаса, та їхнього спільного сина Луайя. Найімовірніше, сім’я вирішила вирушити до столиці Італії, щоб відсвяткувати день народження Ліндсей — 2 липня їй виповнилося 39 років.
На одному з фото вони зняті всі разом. Акторка позує в жовтому мереживному вбранні, сонцезахисних окулярах та панамці.
Також Ліндсей позувала з Луаєм на руках. Обличчя дитини вона не показує, тому хлопець зображена скрізь зі спини.
Показала акторка й святковий торт зі свічками. «Відчуваю подяку за ще один рік навколо сонця! Дякую за кохання, уроки та чудові моменти. Цікаво, що далі?» — написала вона під фото.
Зазначимо, зараз Ліндсей Логан живе у Дубаї, де 2022 року вийшла заміж, а у липні 2023-го народила сина.
Раніше, нагадаємо, Ліндсей Логан приміряла ефектні образи у новій фотосесії для відомого глянцю.