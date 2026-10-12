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- Шоу-бізнес
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Ліндсей Логан вийшла на прогулянку з чоловіком і сином, який вже підріс: милі фото
Відома актриса опублікувала у мережі серію сімейних знімків.
40-річна американська акторка Ліндсей Логан опублікувала у своєму Instagram рідкісні сімейні фотографії, на яких вона зазнімкована під час прогулянки з чоловіком Бадером Шаммасом та їхнім трирічним сином Луаєм.
На фотографіях родина насолоджується осінньою погодою на природі. Ліндсей обрала зручний спортивний образ: чорний комплект, бежевий жилет і бейсболку. Її чоловік також віддав перевагу повсякденному одягу — сірому спортивному костюму, а маленький Луай був у джинсах і смугастому світшоті. Хлопчик бігав по траві та досліджував навколишній світ.
На одному з кадрів акторка йде поруч із чоловіком і сином, тримаючи малюка за руку. На інших фотографіях із дитиною зображений Бадер.
Такі сімейні знімки Логан публікує нечасто, тому вони викликали інтерес у шанувальників.
Зазначимо, Ліндсей Логан та фінансист Бадер Шаммас одружилися 2022 року. У липні 2023 року у подружжя народився син Луай. Акторка нечасто показує дитину в соціальних мережах і намагається захистити сімейне життя від зайвої уваги громадськості.
Після декількох років відсутності у великих голлівудських проєктах Логан повернулася до активної акторської кар’єри. Водночас вона продовжує приділяти багато часу родині та періодично ділиться з шанувальниками особистими моментами.
Нагадаємо, раніше Ліндсей Логан привітала брата з 30-річчям і опублікувала їхні спільні фото.