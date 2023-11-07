Лірично і чуттєво: Катерина Бужинська і Михайло Грицкан презентували дуетну пісню про кохання

Народна артистка України Катерина Бужинська і заслужений артист України Михайло Грицкан презентували нову дуетну роботу "Затримайся хоч на мить".

Михайло Грицкан і Катерина Бужинська/Пресслужба

Месседж цієї пісні в тому, що незважаючи на будь-які життєві обставини, важливо не забувати про найцінніше, адже все минає, а кохання вічне.

"Нам всім не вистачає в сьогоднішній час справжніх почуттів, щирості і цього божественного. Пісня "Затримайся хоч на мить" показує, що кохання - це якраз те почуття, яке дає людям крила, надію. І саме під час війни кохання дає силу", – поділилася Катерина.

Катерина Бужинська/Пресслужба

"Ми живемо у непростий час. І дуже важливо в потрібний момент затриматись на мить, поглянути в очі і сказати ті слова, які тримаєш у серці. Це може змінити життя і наповнити його новим сенсом. Під час цієї пісні хотів би, щоб всі пригадали найкращі моменти свого життя, які були, які є і які ще обов'язково будуть", – сказав Михайло.

Катерина Бужинська і Михайло Грицкан/Пресслужба

Автором композиції є відомий поет Олександр Яременко, який написав понад 1000 пісень.

Варто зазначити, що артисти об'єднались у великий тур "ВОЛЯ" з метою допомоги рідній Україні. На кожному концерті виконавців проходить благодійний аукціон, всі кошти з якого йдуть на потреби наших захисників. Від початку війни з усіх концертів за участі Михайла та Катерини на благодійність було спрямовано понад 4 млн грн.

Катерина Бужинська і Михайло Грицкан/Пресслужба

Нагадаємо, Катерина Бужинська і Михайло Грицкан отримали нагороди "За сприяння війську" головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного.

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