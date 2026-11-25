Абелоне Смедсруд

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Цього року одним з найкреативніших був образ представниці Норвегії Абелоне Смедсруд. Замість традиційного ефектного вбрання модель обрала величезний коричневий костюм, натхнений персонажем скандинавського фольклору — лісовим тролем.

Костюм мав вигляд масивного казкового чудовиська з довгою шерстю та був прикрашений квітами. Такий вибір образу помітно вирізнявся на тлі більш звичних сценічних образів учасниць конкурсу.

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Представниця Норвегії Абелоне Смедсруд / фото: instagram.com/abelone.smedsrud

За основу образу взяли skogtroll — лісового троля, відомого з давніх норвезьких казок і легенд. Ці міфічні істоти традиційно асоціюються з лісами та скандинавською народною культурою. Створення костюма для Абелоне підтримала норвезька компанія Trolljeger, яка організовує змагання зі смугами перешкод.

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Представниця Норвегії Абелоне Смедсруд / фото: instagram.com/abelone.smedsrud

Незвичайний вихід Абелоне став одним із найбільш оригінальних моментів конкурсу, адже замість того, щоб робити ставку на блискітки, відвертий силует чи класичну вечірню естетику, учасниця вирішила представити частинку культурної спадщини своєї країни через яскравий казковий образ і таким чином дійсно запам’яталась.

Представниця нашої країни, 22-річна киянка Анна Ніконова, змогла потрапити до тридцятки найсильніших учасниць і продемонструвала костюм під назвою «Золота пектораль». Ідею вбрання автори запозичили з історичної пам’ятки — золотої скіфської пекторалі, знайденої у кургані Товста Могила.

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