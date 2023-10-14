Літало на "Конкорді": весільна сукня Вікторії Бекхем чотири рази перетинала Атлантику для примірки

4 липня 1999 року в ірландському замку Латтрелстоун відбулося весілля двох суперзірок -співачки Вікторії Адамс та футболіста Девіда Бекхема. Авторкою сукні є дизайнерка Вера Вонг.

Вікторія хотіла для закритої сімейної церемонії максимально просту, але водночас елегантну сукню. Вонг під час її розробки надихалася вбраннями монарших осіб Середньовіччя, тому сукня мала пишну спідницю і приталений корсет, який робив фігуру нареченої неймовірно стрункою, а талію тонкою.

Але працювати над цим проєктом Вері Вонг було дуже непросто. Розкішна сукня, за словами дизайнерки, багато подорожувала до того, як зірка Spice Girl її одягла.

"Я називаю це трансатлантичною сукнею", — розповіла Вонг в інтерв'ю виданню People, оскільки над ліфом працювали і в Нью-Йорку, і в Лондоні.

"Цей ліф літав туди-сюди на "Конкорді" чотири рази. Насправді нижня частина ліфа була зроблена дуже відомим корсет'єром від кутюр на ім'я Містер Перл, який працює тільки за межами Лондона. Він робить корсети, які потрібно затягувати за допомогою цих металевих штучок, як робили корсети за давніх часів", — пояснює вона. "На шнурівку йде близько 45 хвилин, і це може зменшити вашу талію буквально до 18 дюймів (близько 46 сантиметрів — ред.), як у Скарлет О'Гара".

Усі тканини для весільної сукні замовлялися в Італії. Вбрання обійшлося Вікторії в 100 тисяч доларів. Доповнили образ нареченої туфлі від Manolo Blahnik, діамантовий масивний хрест, який подарував їй Девід, а також золота діадема із золота та діамантів, розроблена Слімом Барреттом.

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