Літо не закінчилось: зірка соцмереж показала фото у в'язаному бікіні

Дана Лея провела свою відпустку на Середземному морі.
Зірка соцмереж та інфлюенсерка Дана Лея не хоче прощатися з літом, тож опублікувала в Instagram знімки з відпочинку на острові Майорка.
Дівчина купалася у молочному в'язаному бікіні з квітами. Пляжний лук вона доповнила бейсболкою асфальтного кольору.
Дана продемонструвала татуювання на тілі і пірсинг у пупку.
Нагадаємо, нідерландська модель Лаура Селія у білому купальнику засмагала на пляжі на шезлонгу і похизувалася пружними сідницями.
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