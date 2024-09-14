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Літо не закінчилось: зірка соцмереж показала фото у в'язаному бікіні

Літо не закінчилось: зірка соцмереж показала фото у в'язаному бікіні

Літо не закінчилось: зірка соцмереж показала фото у в'язаному бікіні

Дана Лея

Дана Лея провела свою відпустку на Середземному морі.

Зірка соцмереж та інфлюенсерка Дана Лея не хоче прощатися з літом, тож опублікувала в Instagram знімки з відпочинку на острові Майорка.

Дівчина купалася у молочному в'язаному бікіні з квітами. Пляжний лук вона доповнила бейсболкою асфальтного кольору.

Дана Лея / ©
Дана Лея

Дана продемонструвала татуювання на тілі і пірсинг у пупку.

Дана Лея / ©
Дана Лея

Нагадаємо, нідерландська модель Лаура Селія у білому купальнику засмагала на пляжі на шезлонгу і похизувалася пружними сідницями.

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