Літо продовжується: британська модель у бікіні з прошви похизувалася пружними сідницями
Джессіка Гейл позувала на морі у ніжному купальнику.
Джессіка Гейл поки що не збирається прощатися з літом, тож вирішила його продовжити гарячими знімками з відпустки на морі.
В Instagram білявка опублікувала фото, на яких позувала у ніжному блакитному бікіні з прошви з білим мереживом і зав’язками на плавках. Пляжний лук вона доповнила діамантовими сережками-цвяшками, золотими браслетами і каблучками.
Джес продемонструвала струнку фігуру, пишне декольте і гарну засмагу. А ще вона похизувалася пружними сідницями.
Нагадаємо, Джессіка Гейл у чорному купальнику з ліфом-бандо покаталася на яхті у Каннах.