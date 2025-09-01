Літо продовжується: британська модель у бікіні з прошви похизувалася пружними сідницями

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл поки що не збирається прощатися з літом, тож вирішила його продовжити гарячими знімками з відпустки на морі.

Джессіка Гейл

В Instagram білявка опублікувала фото, на яких позувала у ніжному блакитному бікіні з прошви з білим мереживом і зав’язками на плавках. Пляжний лук вона доповнила діамантовими сережками-цвяшками, золотими браслетами і каблучками.

Джессіка Гейл

Джес продемонструвала струнку фігуру, пишне декольте і гарну засмагу. А ще вона похизувалася пружними сідницями.

Джессіка Гейл

Нагадаємо, Джессіка Гейл у чорному купальнику з ліфом-бандо покаталася на яхті у Каннах.