Літо продовжується: британська модель у білому бікіні похизувалася пружними сідницями

Джессіка Гейл обожнює ділитися з фоловерами знімками у купальниках.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — не збирається відпускати літо, тож продовжує ділитися з підписниками в Instagram фото з відпочинку.

Білявка показала, як біля басейну засмагала на шезлонгу. На Джес було біле бікіні, у якому вона похизувалася пружними сідницями.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

У Гейл було розпущене волосся та макіяж із пишними віями і бежевим блиском на губах. На руці у неї був золотий браслет. Дівчина зробила селфі, демонструючи на камеру губи «качечкою».

Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл похизувалася стрункою фігурою у ніжному блакитному бікіні з прошви з білим мереживом.

