Літо триває: Алессандра Амбросіо показала, як приймала літній душ

Алессандра Амбросіо регулярно тішить своїх підписників відвертими фото в купальниках

На новому знімку, яким модель поділилася з шанувальниками, Амбросіо позує якраз в черговому бікіні, стоячи під літнім душем.

"Свіжий день, свіжий старт. Всім вдалого тижня!", — підписала кадр бразилійка.

Шанувальники оцінили знімок і фігуру Алессандри, яка, як відомо, дуже любить грати в пляжний волейбол і взагалі своє життя без моря і пляжу не уявляє. Їй пощастило жити в Лос-Анджелесі, де в будь-який момент можна вийти до океану.

У звичайному житті Алессандра Амбросіо також часто потрапляє під приціл вуличних фотографів, коли їздить до спортзалу, на шопінг або зустрічається з подругами. Модель завжди рада увазі з боку преси.

Алессандра Амбросіо / Getty Images

Читайте також: З браслетом, як у Лесі Нікітюк: новий образ супермоделі Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо в купальниках (20 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання