Люблять екстрім: Нікола Пельтц із чоловіком Брукліном Бекхемом прокотилися на мотоциклі

Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

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30-річна модель та акторка, донька промислового мільярдера — Нікола Пельтц — у своєму Instagram показала серію цікавих фото. На них вона зазнімкована біля червоного спортивного мотоцикла Ducati. Дівчина позує в шкіряній байкерській куртці, вузьких штанах і з шоломом на голові.

© Instagram Ніколи Пельтц

© Instagram Ніколи Пельтц

© Instagram Ніколи Пельтц

Свій байкерський образ дівчина доповнила чорною стьобаною сумочкою Chanel.

© Instagram Ніколи Пельтц

© Instagram Ніколи Пельтц

Виявляється, чоловік Ніколи — 26-річний Бруклін Бекхем — захоплюється мотоциклами та їздою на них. Швидше за все, цей інтерес він успадкував від свого батька Девіда, який навіть був головним героєм документалки про мотомандрівку Бразилією — Into the Unknown.

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© Instagram Ніколи Пельтц

Нагадаємо, Нікола та Бруклін оголосили про свої заручини у липні 2020 року, а одружилися вони 9 квітня 2022 року у Палм-Біч, Флорида, на єврейській церемонії. Як відомо, молоде подружжя підписало шлюбний договір. Цікаво, що Бруклін стверджує, що закохався в Ніколу з першого погляду і вже за кілька місяців після знайомства знав, що вона стане його дружиною. Хлопець розповідає в інтерв’ю, що мріє про велику родину та дітей.

© Instagram Ніколи Пельтц

А раніше Нікола Пельтц розповіла своїм шанувальникам, де познайомилася з чоловіком Брукліном Бекхемом.