ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
268
Час на прочитання
1 хв

Люблять сніг: Девід Бекхем вийшов на прогулянку зі своїми чотирма собаками і показав фото

Виявляється, ексфутболіст любить сніжну погоду.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Девід Бекхем

Девід Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

50-річний ексфутболіст Девід Бекхем поділився у своєму Instagram серією фото своїх собак, яких він вивів на прогулянку після того, як випав сніг.

Собака родини Бекхемів / © Instagram Девіда Бекхема

Собака родини Бекхемів / © Instagram Девіда Бекхема

Собака родини Бекхемів / © Instagram Девіда Бекхема

Собака родини Бекхемів / © Instagram Девіда Бекхема

У сім’ї Бекхемів живуть чотири собаки на прізвиська Olive, Fig, Sage і Simba. Три з них породи кокер-спанієль, а одна — кокапу (суміш кокер-спанієля і пуделя). В інтерв’ю Девід зізнається, що вони не просто улюбленці, а члени сім’ї. Вони допомагають йому розслабитися і перемкнутися після роботи, зніманнь і тренувань, для нього собаки ще й антистрес.

Собака родини Бекхемів / © Instagram Девіда Бекхема

Собака родини Бекхемів / © Instagram Девіда Бекхема

Собака родини Бекхемів / © Instagram Девіда Бекхема

Собака родини Бекхемів / © Instagram Девіда Бекхема

Собаки родини Бекхемів / © Instagram Девіда Бекхема

Собаки родини Бекхемів / © Instagram Девіда Бекхема

«Моя улюблена погода», — написав Девід на фото. Судячи зі знімків, собакам теж сподобався сніг.

Девід Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

Девід Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

Нагадаємо, раніше домашні улюбленці Девіда знялися з ним у фотосесії для журналу Country Life, що висвітлює різні аспекти сільського життя. Останнім часом ексфутболіст захопився сільським господарством і садівництвом, якими він займається на своїй заміській ділянці в Котсуолдсі, Англія. Він доглядає за городом, садить різні овочі, розводить курей і навіть займається бджільництвом, а успіхами хизується у Мережі. Тож не дивно, що йому запропонували стати запрошеним редактором подібного журналу.

Дата публікації
Кількість переглядів
268
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie