Люблять сніг: Девід Бекхем вийшов на прогулянку зі своїми чотирма собаками і показав фото
Виявляється, ексфутболіст любить сніжну погоду.
50-річний ексфутболіст Девід Бекхем поділився у своєму Instagram серією фото своїх собак, яких він вивів на прогулянку після того, як випав сніг.
У сім’ї Бекхемів живуть чотири собаки на прізвиська Olive, Fig, Sage і Simba. Три з них породи кокер-спанієль, а одна — кокапу (суміш кокер-спанієля і пуделя). В інтерв’ю Девід зізнається, що вони не просто улюбленці, а члени сім’ї. Вони допомагають йому розслабитися і перемкнутися після роботи, зніманнь і тренувань, для нього собаки ще й антистрес.
«Моя улюблена погода», — написав Девід на фото. Судячи зі знімків, собакам теж сподобався сніг.
Нагадаємо, раніше домашні улюбленці Девіда знялися з ним у фотосесії для журналу Country Life, що висвітлює різні аспекти сільського життя. Останнім часом ексфутболіст захопився сільським господарством і садівництвом, якими він займається на своїй заміській ділянці в Котсуолдсі, Англія. Він доглядає за городом, садить різні овочі, розводить курей і навіть займається бджільництвом, а успіхами хизується у Мережі. Тож не дивно, що йому запропонували стати запрошеним редактором подібного журналу.