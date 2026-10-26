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- Шоу-бізнес
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Любовний трикутник із Томом Бреді: чому посварилися відомі моделі Свейнпоул і Смоллс
За чутками, відомий футболіст став причиною сварки між моделями, які дружили 15 років.
38-річну Кендіс Свейнпоул пов’язують із 49-річним Томом Бреді — колишнім чоловіком супермоделі Жизель Бундхен. За чутками, роман спортсмена з «анголом» Victoria’s Secret міг стати причиною розладу між нею та Джоан Смоллс, які довгі роки дружили та разом працювали в модельному бізнесі.
Як повідомляють Just Jared та зірковий ресурс Deuxmoi, Джоан Смоллс нібито зустрічалася з Бреді близько року. За цією версією, Кендіс турбувалася щодо стосунків подруги з колишнім чоловіком Жизель Бундхен і радила їй бути обережнішою. Однак після ймовірного розставання Джоан зі спортсменом самій Свейнпол почали приписувати роман із футболістом. Тепер шанувальники припускають, що ця любовна історія могла вплинути й на дружбу супермоделей.
Приводом для розмов про конфлікт стали нещодавній показ Victoria’s Secret та поведінка моделей у соціальних мережах. Кендіс і Джоан, яких раніше часто фотографували разом, не позували удвох за лаштунками шоу. Підписники також помітили, що вони більше не підписані одна на одну в Instagram.
Після появи чуток про причетність Бреді до конфлікту Джоан залишила загадковий коментар: «Два слова: „Літній будиночок!“ Це все пояснює». Це може бути відсиланням до реаліті-шоу Summer House, в якому розгортається історія любовного трикутника між колишніми партнерами та їхньою подругою.
Зазначимо, Том Бреді та Жизель Бундхен розлучилися у 2022 році після 13 років шлюбу. У колишнього подружжя двоє спільних дітей. Незважаючи на численні публікації про особисте життя спортсмена, ймовірний роман із Кендіс та його можливий зв’язок із конфліктом між моделями залишаються непідтвердженими чутками.