Любовний трикутник із Томом Бреді: чому посварилися відомі моделі Свейнпоул і Смоллс

Том Бреді / © Getty Images

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38-річну Кендіс Свейнпоул пов’язують із 49-річним Томом Бреді — колишнім чоловіком супермоделі Жизель Бундхен. За чутками, роман спортсмена з «анголом» Victoria’s Secret міг стати причиною розладу між нею та Джоан Смоллс, які довгі роки дружили та разом працювали в модельному бізнесі.

Жизель Бундхен і Том Бреді / © Associated Press

Як повідомляють Just Jared та зірковий ресурс Deuxmoi, Джоан Смоллс нібито зустрічалася з Бреді близько року. За цією версією, Кендіс турбувалася щодо стосунків подруги з колишнім чоловіком Жизель Бундхен і радила їй бути обережнішою. Однак після ймовірного розставання Джоан зі спортсменом самій Свейнпол почали приписувати роман із футболістом. Тепер шанувальники припускають, що ця любовна історія могла вплинути й на дружбу супермоделей.

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Приводом для розмов про конфлікт стали нещодавній показ Victoria’s Secret та поведінка моделей у соціальних мережах. Кендіс і Джоан, яких раніше часто фотографували разом, не позували удвох за лаштунками шоу. Підписники також помітили, що вони більше не підписані одна на одну в Instagram.

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Джоан Смоллс і Кендіс Свейнпоул на Met Gala у 2019 році / © Associated Press

Після появи чуток про причетність Бреді до конфлікту Джоан залишила загадковий коментар: «Два слова: „Літній будиночок!“ Це все пояснює». Це може бути відсиланням до реаліті-шоу Summer House, в якому розгортається історія любовного трикутника між колишніми партнерами та їхньою подругою.

Зазначимо, Том Бреді та Жизель Бундхен розлучилися у 2022 році після 13 років шлюбу. У колишнього подружжя двоє спільних дітей. Незважаючи на численні публікації про особисте життя спортсмена, ймовірний роман із Кендіс та його можливий зв’язок із конфліктом між моделями залишаються непідтвердженими чутками.

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