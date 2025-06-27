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- Шоу-бізнес
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Любила бути яскравою та сукні-комбінації: якою була Анна Вінтур у 80-х і 90-х, коли щойно очолила Vogue
26 червня стало відомо, що Анна Вінтур — одна з найвідоміших фігур світу моди — йде з посади головної редакторки американського журналу Vogue. Про це повідомив видавничий дім Condé Nast. Вона обіймала цю посаду 37 років.
Оскільки на цій посаді Вінтур була від 1988 року, за ці десятиліття мода змінювалася і розвивалася, що впливало й на образ самої Анни. Сьогодні вона любить масивні прикраси, особливо рідкісні та вінтажні, сукні в квітковий принт, ідеально скроєні пальта та сонцезахисні окуляри Chanel. Сама Вінтур описує свій стиль як «безпечний, що межує з надзвичайною нудьгою».
Однак коли вона щойно очолила видання, була значно молодшою і більш відкритою до модних експериментів. Анна часто носила блискітки, любила сукні-комбінації, не носила бюстгальтери, але часто з’являлася і в мініспідницях.
Тож пропонуємо трохи переміститися в часі та подивитися, що носила у 80-х і 90-х жінка, яка наводить жах на світ моди і яка, за чутками, стала прототипом для героїні акторки Меріл Стріп — Міранди Прістлі — у голлівудському фільмі 2006 року «Диявол носить Prada».