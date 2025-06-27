Любила бути яскравою та сукні-комбінації: якою була Анна Вінтур у 80-х і 90-х, коли щойно очолила Vogue

Анна Вінтур / © Getty Images

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Оскільки на цій посаді Вінтур була від 1988 року, за ці десятиліття мода змінювалася і розвивалася, що впливало й на образ самої Анни. Сьогодні вона любить масивні прикраси, особливо рідкісні та вінтажні, сукні в квітковий принт, ідеально скроєні пальта та сонцезахисні окуляри Chanel. Сама Вінтур описує свій стиль як «безпечний, що межує з надзвичайною нудьгою».

Однак коли вона щойно очолила видання, була значно молодшою і більш відкритою до модних експериментів. Анна часто носила блискітки, любила сукні-комбінації, не носила бюстгальтери, але часто з’являлася і в мініспідницях.

Тож пропонуємо трохи переміститися в часі та подивитися, що носила у 80-х і 90-х жінка, яка наводить жах на світ моди і яка, за чутками, стала прототипом для героїні акторки Меріл Стріп — Міранди Прістлі — у голлівудському фільмі 2006 року «Диявол носить Prada».

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Анна Вінтур / © Getty Images

Анна Вінтур / © Getty Images

Анна Вінтур / © Getty Images

Анна Вінтур / © Getty Images

Анна Вінтур / © Getty Images

Анна Вінтур / © Getty Images

Анна Вінтур / © Getty Images