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- Шоу-бізнес
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Любить бути ефектною: Мерая Кері прийшла на інтерв'ю в сукні з леопардовим принтом
Зовсім скоро виходить її новий альбом, тому співачка стала частіше з’являтися на публіці.
Попзірка, яка прославилася як «королева Різдва», випустила нову пісню під назвою Sugar Sweet. Це другий сингл, випущений перед 16-м студійним альбомом Кері Here For It All, який виходить 26 вересня. У червні вона також випустила головний сингл Type Dangerous.
Перед релізом пісні співачка відвідала інтерв’ю в Лос-Анджелесі на шоу Jimmy Kimmel Live. Того дня артистка вирішила бути особливо ефектною і одягла обтислу сукню з леопардовим принтом. Сукня мала бретельку-галтер і декольте-серце.
Образ Мерая доповнила чорними колготками, взуттям на платформі, а також гламурним макіяжем, окулярами і діамантовими прикрасами. Її волосся було по-особливому красивим, адже його її стилісти зібрали у високий хвіст.
У шоу Мерая розповіла гостьовій ведучій Фортун Феймстер про автограф на грудях Ріанни, роботу в спорт-барі, купівлю кавуна і про те, як стати гей-іконою, невизнання течії часу, три різні обкладинки альбомів і відвідування Діснейленду.