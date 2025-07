Любить бути ефектною: Мерая Кері прийшла на інтерв'ю в сукні з леопардовим принтом

Мерая Кері / © Getty Images

Попзірка, яка прославилася як «королева Різдва», випустила нову пісню під назвою Sugar Sweet. Це другий сингл, випущений перед 16-м студійним альбомом Кері Here For It All, який виходить 26 вересня. У червні вона також випустила головний сингл Type Dangerous.

Перед релізом пісні співачка відвідала інтерв’ю в Лос-Анджелесі на шоу Jimmy Kimmel Live. Того дня артистка вирішила бути особливо ефектною і одягла обтислу сукню з леопардовим принтом. Сукня мала бретельку-галтер і декольте-серце.

Мерая Кері / © Getty Images

Образ Мерая доповнила чорними колготками, взуттям на платформі, а також гламурним макіяжем, окулярами і діамантовими прикрасами. Її волосся було по-особливому красивим, адже його її стилісти зібрали у високий хвіст.

У шоу Мерая розповіла гостьовій ведучій Фортун Феймстер про автограф на грудях Ріанни, роботу в спорт-барі, купівлю кавуна і про те, як стати гей-іконою, невизнання течії часу, три різні обкладинки альбомів і відвідування Діснейленду.

