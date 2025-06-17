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- Шоу-бізнес
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Любить бути в центрі уваги: Мерая Кері в маленькій чорній сукні в об’єктивах фотографів
Співачка була в сукні свого улюбленого стилю.
Американська суперзірка Мерая Кері потрапила під приціл папараці в Лондоні, коли виходила з готелю Corinthia.
Вбрання співачки було трикотажним і підкреслювало її струнку фігуру. Сукня мала лаконічний виріз, довгі рукави сіточкою, а поєднала вона її з чорними капроновими колготками, чоботами та сонцезахисними окулярами. Також 56-річна зірка зробила гарне укладання і макіяж.
Нагадаємо, що кількома днями раніше Мерая Кері виходила на сцену. Співачка відвідала церемонію вручення премії BET Awards 2025 у понеділок увечері.