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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
133
Час на прочитання
1 хв

Любить бути в центрі уваги: Мерая Кері в маленькій чорній сукні в об’єктивах фотографів

Співачка була в сукні свого улюбленого стилю.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Мерая Кері

Мерая Кері / © Getty Images

Американська суперзірка Мерая Кері потрапила під приціл папараці в Лондоні, коли виходила з готелю Corinthia.

Вбрання співачки було трикотажним і підкреслювало її струнку фігуру. Сукня мала лаконічний виріз, довгі рукави сіточкою, а поєднала вона її з чорними капроновими колготками, чоботами та сонцезахисними окулярами. Також 56-річна зірка зробила гарне укладання і макіяж.

Мерая Кері / © Getty Images

Мерая Кері / © Getty Images

Нагадаємо, що кількома днями раніше Мерая Кері виходила на сцену. Співачка відвідала церемонію вручення премії BET Awards 2025 у понеділок увечері.

Мерая Кері / © Associated Press

Мерая Кері / © Associated Press

Мерая Кері / © Associated Press

Мерая Кері / © Associated Press

Мерая Кері / © Associated Press

Мерая Кері / © Associated Press

Мерая Кері / © Getty Images

Мерая Кері / © Getty Images

Мерая Кері / © Getty Images

Мерая Кері / © Getty Images

Мерая Кері / © Getty Images

Мерая Кері / © Getty Images

Мерая Кері / © Getty Images

Мерая Кері / © Getty Images

Мерая Кері / © Getty Images

Мерая Кері / © Getty Images

Мерая Кері / © Getty Images

Мерая Кері / © Getty Images

Мерая Кері / © Getty Images

Мерая Кері / © Getty Images

Мерая Кері / © Associated Press

Мерая Кері / © Associated Press

Мерая Кері / © Getty Images

Мерая Кері / © Getty Images

Мерая Кері / © Getty Images

Мерая Кері / © Getty Images

Мерая Кері / © Getty Images

Мерая Кері / © Getty Images

Мерая Кері / © Getty Images

Мерая Кері / © Getty Images

Мерая Кері / © Getty Images

Мерая Кері / © Getty Images

Мерая Кері / © Getty Images

Мерая Кері / © Getty Images

Мерая Кері / © Getty Images

Мерая Кері / © Getty Images

Мерая Кері / © Associated Press

Мерая Кері / © Associated Press

Мерая Кері / © Getty Images

Мерая Кері / © Getty Images

Мерая Кері / © Getty Images

Мерая Кері / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
133
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