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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
288
Час на прочитання
1 хв

Любить червоний колір: 71-річна Крісті Брінклі під прицілом фотографів

Цей колір дуже личить знаменитості і вона його часто носить.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Крісті Брінклі

Крісті Брінклі / © Getty Images

71-річна акторка та модель Крісті Брінклі — зірка 80-х 90-х років — з'явилася на публіці. Її сфотографували у Нью-Йорку, де вона відвідала інтерв'ю.

Зірка вибрала яскравий костюм червоного кольору, який включав жакет та прямі штани. Також на ній був червоний топ із круглим декольте та туфлі-човники. Волосся Крісті уклала в об'ємні локони і одягла золоті прикраси — сережки-кільця та ланцюжок із кулоном.

Крісті Брінклі / © Getty Images

Крісті Брінклі / © Getty Images

Раніше вона теж демонструвала вбрання у червоному — відвідала в ефектній сукні з кейп-рукавами та розрізом до стегна вечірку у Hard Rock Cafe на Таймс-сквер у Нью-Йорку.

Крісті Брінклі / © Associated Press

Крісті Брінклі / © Associated Press

Кристи Бринкли_1 / © Associated Press

© Associated Press

Кристи Бринкли_1 / © Getty Images

© Getty Images

Крісті Брінклі / © Getty Images

Крісті Брінклі / © Getty Images

Крісті Брінклі / © Associated Press

Крісті Брінклі / © Associated Press

Крісті Брінклі / © Getty Images

Крісті Брінклі / © Getty Images

Крісті Брінклі / © Getty Images

Крісті Брінклі / © Getty Images

Крісті Брінклі / © Getty Images

Крісті Брінклі / © Getty Images

Крісті Брінклі / © Associated Press

Крісті Брінклі / © Associated Press

Крісті Брінклі / © Getty Images

Крісті Брінклі / © Getty Images

Крісті Брінклі / © Getty Images

Крісті Брінклі / © Getty Images

Кристи Бринкли_2 / © Getty Images

© Getty Images

Кристи Бринкли / © Getty Images

© Getty Images

Кристи Бринкли / © Getty Images

© Getty Images

Кристи Бринкли / © Getty Images

© Getty Images

Кристи Бринкли_2 / © Getty Images

© Getty Images

Кристи Бринкли / © Getty Images

© Getty Images

Кристи Бринкли / © Getty Images

© Getty Images

Кристи Бринкли / © Getty Images

© Getty Images

Кристи Бринкли_2 / © Associated Press

© Associated Press

Кристи Бринкли / © Getty Images

© Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
288
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