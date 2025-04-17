Любить червоний колір: 71-річна Крісті Брінклі під прицілом фотографів

Крісті Брінклі / © Getty Images

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71-річна акторка та модель Крісті Брінклі — зірка 80-х 90-х років — з'явилася на публіці. Її сфотографували у Нью-Йорку, де вона відвідала інтерв'ю.

Зірка вибрала яскравий костюм червоного кольору, який включав жакет та прямі штани. Також на ній був червоний топ із круглим декольте та туфлі-човники. Волосся Крісті уклала в об'ємні локони і одягла золоті прикраси — сережки-кільця та ланцюжок із кулоном.

Крісті Брінклі / © Getty Images

Раніше вона теж демонструвала вбрання у червоному — відвідала в ефектній сукні з кейп-рукавами та розрізом до стегна вечірку у Hard Rock Cafe на Таймс-сквер у Нью-Йорку.

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Крісті Брінклі / © Associated Press

© Associated Press © Getty Images Крісті Брінклі / © Getty Images Крісті Брінклі / © Associated Press Крісті Брінклі / © Getty Images Крісті Брінклі / © Getty Images Крісті Брінклі / © Getty Images Крісті Брінклі / © Associated Press Крісті Брінклі / © Getty Images Крісті Брінклі / © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Getty Images