Шоу-бізнес
47
1 хв

Любить дорогі бренди і декольте: розглядаємо вбрання Лорен Санчес — дружини мільярдера Безоса

Вона поєднує ефектні силуети, блиск і сміливі дизайнерські рішення.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Лорен Санчес

Лорен Санчес / © Associated Press

Колишня телеведуча, яка зараз є успішною бізнеследі та дружиною американського мільярдера Джеффа Безоса, пройшла довгий шлях у розвитку стилю. Лорен вже давно з’являлася на багатьох світських заходах, червоних доріжках і церемоніях, і її вбрання завжди було ефектним і підкреслювало фігуру, але особливо еволюція її образів відбулася останніми роками, адже Санчес стала частіше звертатися до іменитих дизайнерів, носити ексклюзивні сукні та підкреслювати фігуру, яка в її 55 років є розкішною.

Знаменитість почала часто одягати вбрання від Oscar de la Renta, Dolce & Gabbana, Chloé, Schiaparelli і Dior. Особливо вона полюбляє сукні довжиною до підлоги з декольте-серцем і гарним декором, наприклад, мереживом або вишивкою лелітками, шлейфи і розрізи на спідницях, які демонструють її ноги.

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес і Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес і Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес і Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес і Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес і Джефф Безос / © Associated Press

Образи Лорен Санчес — коханої Джеффа Безоса (12 фото)

Лорен Санчес та Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес_2 / © Associated Press

Лорен Санчес_1 / © Getty Images

Лорен Санчес_2 / © Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

