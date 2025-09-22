Лорен Санчес / © Associated Press

Колишня телеведуча, яка зараз є успішною бізнеследі та дружиною американського мільярдера Джеффа Безоса, пройшла довгий шлях у розвитку стилю. Лорен вже давно з’являлася на багатьох світських заходах, червоних доріжках і церемоніях, і її вбрання завжди було ефектним і підкреслювало фігуру, але особливо еволюція її образів відбулася останніми роками, адже Санчес стала частіше звертатися до іменитих дизайнерів, носити ексклюзивні сукні та підкреслювати фігуру, яка в її 55 років є розкішною.

Знаменитість почала часто одягати вбрання від Oscar de la Renta, Dolce & Gabbana, Chloé, Schiaparelli і Dior. Особливо вона полюбляє сукні довжиною до підлоги з декольте-серцем і гарним декором, наприклад, мереживом або вишивкою лелітками, шлейфи і розрізи на спідницях, які демонструють її ноги.

