Любить і вміє бути яскравою: стильну Гайді Клум заскочили папараці на вулиці

Гайді Клум / © Getty Images

Реклама

Німецька супермодель та телеведуча Гайді Клум проводить зараз час у Нью-Йорку, де її і заскочили папараці. Зірку сфотографували на Мангеттені у двох абсолютно різних образах.

Спершу зірка продемонструвала лук від бренду Maticevski, який складався зі штанів та креативного топу, що ма декольте, трендову баску та рюші. У ріці Клум несла невелику чорну сумку, а також доповнила ансамбль окулярами і туфлями.

Другий образ моделі був дуже яскравим, адже Клум одягла червоний тренч як сукню, а пояс зав’язала на тілії, а рукави від нього підвернула.

Реклама

Доповнили цей образ знову аксесуари, зокрема класичні червоні туфлі на підборах від Christian Louboutin та окулярами-авіаторами. Погода того дня була дощовою, тому у руці Гайді тримала також парасольку.

До Нью-Йорку зірка повернулась для знімань у новому шоу після того як сяяла на червоній доріжці церемонії «Оскар» у Каліфорнії та вечірці Vanity Fair Oscar Party у прозорій сукні.