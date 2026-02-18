- Дата публікації
Шоу-бізнес
- Шоу-бізнес
- 58
- 2 хв
Любить нестандартні образи: Аманда Сейфрід одягла речі, які обрала би не кожна зірка
Акторка подбала про те, щоб усі погляди були прикуті до неї на заході.
Американська акторка Аманда Сейфрід відвідала презентацію мюзиклу «Заповіт Енн Лі» в Парижі. У цій картині вона зіграла головну роль і робота акторки і сам фільм були високо оцінені, зокрема після завершення показу на Венеційському кінофестивалі аудиторія зустріла творців фільму 15-хвилинними оваціями.
На захід у Парижі Аманда одягла дуже нестандартний образ, адже прийшла у чорних капрі від Chloe, які поєднала з вкорочений картатим жакетом від цього ж бренду та чорними туфлями з відкритою п’яткою. Також акторка одягла чорну подовжену блузу з ґудзиками, яка визирала з-під жакету неначе баска.
Ця поява у Франції відбулась через кілька днів після того, як Сейфрід сяяла на Тижні моди у Нью-Йорку. Акторка відвідала показ бренду Tory Burch у ще одному незвичному ансамблі — поєднала золоту «пом’яту» блузку з блакитною спідницею-олівцем, яку прикрашала золотава вишивка. Цей образ акторка доповнила принтованими туфлями та блакитною сумкою.
Аманда має гарний смак, але також і любить експеременти та виклики у моді. Коли вона вперше презентувала світу свою роботу у фільмі «Заповіт Енн Лі» у Венеції, то обрала образ колеги Джулії Робертс. Однак акторка не просто одягла подібні речі, а буквально ті, які раніше на цей же захід одягала Робертс.
В обох акторок одна й та сама стилістка — Елізабет Стюарт, і коли вона опублікувала в Instagram світлину Джулії в луку від Versace, один із перших коментарів залишила Сейфрід, яка благала стилістку повторити образ для неї.