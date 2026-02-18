ТСН у соціальних мережах

Любить нестандартні образи: Аманда Сейфрід одягла речі, які обрала би не кожна зірка

Акторка подбала про те, щоб усі погляди були прикуті до неї на заході.

Аманда Сейфрі

Аманда Сейфрі / © Getty Images

Американська акторка Аманда Сейфрід відвідала презентацію мюзиклу «Заповіт Енн Лі» в Парижі. У цій картині вона зіграла головну роль і робота акторки і сам фільм були високо оцінені, зокрема після завершення показу на Венеційському кінофестивалі аудиторія зустріла творців фільму 15-хвилинними оваціями.

На захід у Парижі Аманда одягла дуже нестандартний образ, адже прийшла у чорних капрі від Chloe, які поєднала з вкорочений картатим жакетом від цього ж бренду та чорними туфлями з відкритою п’яткою. Також акторка одягла чорну подовжену блузу з ґудзиками, яка визирала з-під жакету неначе баска.

Аманда Сейфрі / © Getty Images

Аманда Сейфрі / © Getty Images

Ця поява у Франції відбулась через кілька днів після того, як Сейфрід сяяла на Тижні моди у Нью-Йорку. Акторка відвідала показ бренду Tory Burch у ще одному незвичному ансамблі — поєднала золоту «пом’яту» блузку з блакитною спідницею-олівцем, яку прикрашала золотава вишивка. Цей образ акторка доповнила принтованими туфлями та блакитною сумкою.

Аманда Сейфрі / © Getty Images

Аманда Сейфрі / © Getty Images

Аманда має гарний смак, але також і любить експеременти та виклики у моді. Коли вона вперше презентувала світу свою роботу у фільмі «Заповіт Енн Лі» у Венеції, то обрала образ колеги Джулії Робертс. Однак акторка не просто одягла подібні речі, а буквально ті, які раніше на цей же захід одягала Робертс.

Аманда Сейфрі / © Associated Press

Аманда Сейфрі / © Associated Press

В обох акторок одна й та сама стилістка — Елізабет Стюарт, і коли вона опублікувала в Instagram світлину Джулії в луку від Versace, один із перших коментарів залишила Сейфрід, яка благала стилістку повторити образ для неї.

Коментар Сейфрі під постом

Коментар Сейфрі під постом

Красиві вбрання Аманди Сейфрід (23 фото)

