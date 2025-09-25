ТСН у соціальних мережах

Любить розкішні прикраси: Скарлетт Йоганссон прикрасила шию незвичайною підвіскою-тотемом

Однотонне вбрання вона доповнила креативним ювелірним виробом від відомого бренду.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Скарлетт Йоганссон

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Голлівудська зірка Скарлетт Йоганссон з’явилася на спеціальному показі фільму «Елеонора Велика», який показали в кінотеатрі в Нью-Йорку. Ця картина стала режисерським дебютом Скарлетт.

На заході вона з’явилася в білому вишуканому костюмі з об’ємним жакетом і широкими штанами, а також у мереживному топі з невеликими ґудзиками і зав’язками.

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Але головною родзинкою її образу стали прикраси. Скарлетт надягла золоте кольє, на якому носила величезний кулон-тотем від ювелірного бренду David Webb.

Вартість прикраси не вказана на офіційному сайті, але в ній були такі камені: аквамарин, білий агат, тигрове око, коричневий місячний камінь, помаранчевий місячний камінь.

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Бренд David Webb було засновано 1948 року на Мангеттені, Нью-Йорк, і від самого початку він привертав увагу жінок з вищого суспільства, а також ікон кіно і моди, як-от Елізабет Тейлор і Джекі Кеннеді. Вироби бренду впізнавані завдяки сміливому використанню кольору, великим пропорціям, багатій орнаментації та відсиланням до Стародавньої Греції, Єгипту, Китаю й Америки, що виразно простежується в прикрасі Йоханссон.

На заході вона сфотографувалася разом з виконавицею головної ролі — 95-річною Джун Сквібб.

Скарлетт Йоганссон і Джун Сквібб / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон і Джун Сквібб / © Associated Press

Також на червону доріжку до Скарлетт вийшов її чоловік Колін Джост.

Скарлетт Йоганссон і Колін Джост / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон і Колін Джост / © Associated Press

Скарлетт любить дорогі прикраси, адже не так давно також продемонструвала на 77-й церемонії вручення нагород «Еммі» сережки за 89000 євро від бренду De Beers.

Образи акторки Скарлетт Йоганссон (31 фото)

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон Скарлетт Йоганссон_2 / © Associated Press

© Associated Press

