Любить розкішні прикраси: Скарлетт Йоганссон прикрасила шию незвичайною підвіскою-тотемом

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Реклама

Голлівудська зірка Скарлетт Йоганссон з’явилася на спеціальному показі фільму «Елеонора Велика», який показали в кінотеатрі в Нью-Йорку. Ця картина стала режисерським дебютом Скарлетт.

На заході вона з’явилася в білому вишуканому костюмі з об’ємним жакетом і широкими штанами, а також у мереживному топі з невеликими ґудзиками і зав’язками.

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Але головною родзинкою її образу стали прикраси. Скарлетт надягла золоте кольє, на якому носила величезний кулон-тотем від ювелірного бренду David Webb.

Реклама

Вартість прикраси не вказана на офіційному сайті, але в ній були такі камені: аквамарин, білий агат, тигрове око, коричневий місячний камінь, помаранчевий місячний камінь.

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Бренд David Webb було засновано 1948 року на Мангеттені, Нью-Йорк, і від самого початку він привертав увагу жінок з вищого суспільства, а також ікон кіно і моди, як-от Елізабет Тейлор і Джекі Кеннеді. Вироби бренду впізнавані завдяки сміливому використанню кольору, великим пропорціям, багатій орнаментації та відсиланням до Стародавньої Греції, Єгипту, Китаю й Америки, що виразно простежується в прикрасі Йоханссон.

На заході вона сфотографувалася разом з виконавицею головної ролі — 95-річною Джун Сквібб.

Скарлетт Йоганссон і Джун Сквібб / © Associated Press

Також на червону доріжку до Скарлетт вийшов її чоловік Колін Джост.

Реклама

Скарлетт Йоганссон і Колін Джост / © Associated Press

Скарлетт любить дорогі прикраси, адже не так давно також продемонструвала на 77-й церемонії вручення нагород «Еммі» сережки за 89000 євро від бренду De Beers.