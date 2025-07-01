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- Шоу-бізнес
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Любить собак: Дженніфер Еністон показала милі фото зі своїми домашніми улюбленцями
Акторка — велика любителька собак, і вони займають важливе місце у її житті.
56-річна голлівудська акторка Дженніфер Еністон поділилася в Instagram серією фото, на яких вона знята зі своїми собаками, яких у неї зараз три.
Вона зробила селфі зі своїм лабрадором-ретривером Лордом Честерфілдом, якого вона взяла з притулку 2020 року. Акторка стверджує, що він грайливий, дуже милий і любить спати зі своїми іграшками.
На одному зі знімків Джен його цілує.
Еністон сфотографувала себе і з Клайдом — метисом шнауцера. Він також врятований із притулку та живе з акторкою вже дуже давно.
Цікаво, що саме цей пес надихнув свою господарку на написання книжки. Еністон випустила дитячу книжку під назвою «Клайдео насолоджується життям», головним героєм якої є Клайдео, який виявляє, що має талант кухаря. «Я дуже рада, що представляю Клайдео та його історії в книжках, сподіваюся, вони надихнуть дітей і любителів собак на захопливу подорож у пошуках їхнього справжнього захоплення», — розповіла Джен про свою книжку.
Дженніфер не лише тримає собак вдома, а й бере активну участь у порятунку та всиновленні тварин. Вона навіть створила фонд Clydeo Fund, який займається допомогою притулкам для тварин.
Раніше, нагадаємо, німецька супермодель Гайді Клум влаштувала для своїх собак свято на честь днів народження. Це було дуже мило.