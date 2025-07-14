ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
153
Час на прочитання
1 хв

Любить стиль бохо: акторка Сієнна Міллер у в'язаному топі відвідала Вімблдон із бойфрендом

Відома акторка продемонструвала гарні образи на тенісному турнірі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Сієнна Міллер та Олі Грін

Сієнна Міллер та Олі Грін / © Associated Press

43-річну Сієнну Міллер, відому багатьом за ролями в таких фільмах як «Казанова» і «Зоряний пил», помітили у Великій Британії. Вона відвідала Вімблдонський тенісний турнір, а також захід проведений брендом Ralph Lauren і саме тому була з ніг до голови одягнена в речі від цього бренду.

Сієнна одягла в’язаний бежевий топ у бохостилі, у якого були тонкі бретельки. В’язаний він був у квіткових візерунках та мав декольте. Носила топ вона у поєднанні з білою довгою спідницею із жатої тканини, яку доповнював бежевий пояс із широкою пряжкою. Взула Сієнна білі босоніжки, одягла кілька прикрас, волосся зібрала у високу зачіску, а також у руці тримала сумку-відро.

Сієнна Міллер / © Getty Images

Сієнна Міллер / © Getty Images

Тенісний чемпіонат Міллер відвідала зі своїм бойфрендом Олі Грін, від якого народила дочку. Пару помітили, коли Сієнна була одягнена у сукню від Alessandra Rich романтичного дизайну.

Сієнна Міллер і Олі Грін / © Associated Press

Сієнна Міллер і Олі Грін / © Associated Press

Також Вімблдон вже традиційно відвідала принцеса Уельська. Цього року Кетрін одягла на спортивний захід елегантне та жіночне вбрання від Self-Portrait, яке було виконане у ніжному молочному відтінку.

Сієнна Міллер / © Associated Press

Сієнна Міллер / © Associated Press

Сієнна Міллер / © Associated Press

Сієнна Міллер / © Associated Press

Сієнна Міллер / © Getty Images

Сієнна Міллер / © Getty Images

Сієнна Міллер / © Getty Images

Сієнна Міллер / © Getty Images

Сієнна Міллер в сукні Marchesa на святкуванні другої річниці бренду в 2006 році / © Getty Images

Сієнна Міллер в сукні Marchesa на святкуванні другої річниці бренду в 2006 році / © Getty Images

Сієнна Міллер / © Getty Images

Сієнна Міллер / © Getty Images

Сієнна Міллер / © Getty Images

Сієнна Міллер / © Getty Images

Сієнна Міллер в фотосеті Harper's Bazaar

Сієнна Міллер в фотосеті Harper's Bazaar

Сієнна Міллер / © East News

Сієнна Міллер / © East News

Сієнна Міллер / © Sunday Mirror

Сієнна Міллер / © Sunday Mirror

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
153
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie