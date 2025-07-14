Любить стиль бохо: акторка Сієнна Міллер у в'язаному топі відвідала Вімблдон із бойфрендом

Сієнна Міллер та Олі Грін / © Associated Press

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43-річну Сієнну Міллер, відому багатьом за ролями в таких фільмах як «Казанова» і «Зоряний пил», помітили у Великій Британії. Вона відвідала Вімблдонський тенісний турнір, а також захід проведений брендом Ralph Lauren і саме тому була з ніг до голови одягнена в речі від цього бренду.

Сієнна одягла в’язаний бежевий топ у бохостилі, у якого були тонкі бретельки. В’язаний він був у квіткових візерунках та мав декольте. Носила топ вона у поєднанні з білою довгою спідницею із жатої тканини, яку доповнював бежевий пояс із широкою пряжкою. Взула Сієнна білі босоніжки, одягла кілька прикрас, волосся зібрала у високу зачіску, а також у руці тримала сумку-відро.

Сієнна Міллер / © Getty Images

Тенісний чемпіонат Міллер відвідала зі своїм бойфрендом Олі Грін, від якого народила дочку. Пару помітили, коли Сієнна була одягнена у сукню від Alessandra Rich романтичного дизайну.

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Сієнна Міллер і Олі Грін / © Associated Press

Також Вімблдон вже традиційно відвідала принцеса Уельська. Цього року Кетрін одягла на спортивний захід елегантне та жіночне вбрання від Self-Portrait, яке було виконане у ніжному молочному відтінку.

Сієнна Міллер / © Associated Press Сієнна Міллер / © Associated Press Сієнна Міллер / © Getty Images Сієнна Міллер / © Getty Images Сієнна Міллер в сукні Marchesa на святкуванні другої річниці бренду в 2006 році / © Getty Images Сієнна Міллер / © Getty Images Сієнна Міллер / © Getty Images Сієнна Міллер в фотосеті Harper's Bazaar Сієнна Міллер / © East News Сієнна Міллер / © Sunday Mirror