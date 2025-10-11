- Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Любить цей стиль: Джулія Робертс привернула увагу у вбранні з шортами-бермудами
Голлівудська суперзірка одягла маскулінне вбрання, але штани замінила на шорти.
Оскароносну акторку Джулію Робертс сфотографували папараці в Лондоні. Вона покидала готель Claridges, щоб вирушити на чергову презентацію фільму «Після полювання», в якому виконала головну роль.
Джулія була вбрана у своєму улюбленому стилі, оскільки поєднала білу класичну маскулінну сорочку та костюм графітового відтінку з оверсайз жакетом і шортами-бермудами.
Її костюм був від бренду Simone Rocha і жакет прикрашали аплікації намистинами-перлинами, а шорти вона носила в поєднанні з широким поясом, сітчастими колготками і зручними туфлями без підборів від Manolo Blahnik.
На плечі у Робертс несла сумку винного відтінку від Versace з нової гучної колекції весна-літо 2026. Однак головною прикрасою та акцентом луку акторки була краватка, вщент оздоблена вишивкою бісером та камінням.
Раніше в подібному вбранні Джулія з’являлася на публіці неодноразово. Але в минулому своєму образі акторка прикрашала краватку різними брошками.
Також цей образ акторки нагадав вбрання, яке вона носила багато років тому. 1990 року 23-річна Джулія прийшла на церемонію вручення премії «Золотий глобус» у чоловічому штанному костюмі Giorgio Armani. Тоді критики і фанати вирішили, що вона збожеволіла.