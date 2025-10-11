Любить цей стиль: Джулія Робертс привернула увагу у вбранні з шортами-бермудами

Джулія Робертс / © Getty Images

Оскароносну акторку Джулію Робертс сфотографували папараці в Лондоні. Вона покидала готель Claridges, щоб вирушити на чергову презентацію фільму «Після полювання», в якому виконала головну роль.

Джулія була вбрана у своєму улюбленому стилі, оскільки поєднала білу класичну маскулінну сорочку та костюм графітового відтінку з оверсайз жакетом і шортами-бермудами.

Джулія Робертс / © Getty Images

Її костюм був від бренду Simone Rocha і жакет прикрашали аплікації намистинами-перлинами, а шорти вона носила в поєднанні з широким поясом, сітчастими колготками і зручними туфлями без підборів від Manolo Blahnik.

На плечі у Робертс несла сумку винного відтінку від Versace з нової гучної колекції весна-літо 2026. Однак головною прикрасою та акцентом луку акторки була краватка, вщент оздоблена вишивкою бісером та камінням.

Джулія Робертс / © Getty Images

Раніше в подібному вбранні Джулія з’являлася на публіці неодноразово. Але в минулому своєму образі акторка прикрашала краватку різними брошками.

Джулія Робертс у краватці з брошками та костюмі / © Getty Images

Джулія Робертс у краватці з брошками та костюмі / © Associated Press

Також цей образ акторки нагадав вбрання, яке вона носила багато років тому. 1990 року 23-річна Джулія прийшла на церемонію вручення премії «Золотий глобус» у чоловічому штанному костюмі Giorgio Armani. Тоді критики і фанати вирішили, що вона збожеволіла.

Джулія Робертс 1990 рік / © Associated Press