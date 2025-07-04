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- Шоу-бізнес
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Любить вінтаж: Кайлі Дженнер блиснула фігурою в 25-річному комплекті з принтом polka dot
Зірка показала нові фото з відпочинку у Тоскані.
27-річна Кайлі Дженнер — учасниця відомого реаліті-шоу та успішна бізнесвумен — після розкішної весільної церемонії Джеффа Безоса та Лорен Санчес у Венеції, на якій вона була однією з гостей, не одразу полетіла з Італії, а вирішила ще трохи відпочити. У своєму Instagram вона показала нові кадри свого відпочинку у Тоскані.
Кайлі позувала в комплекті з принтом polka dot, який складався з бюстгальтера від бікіні, укорочених штанів та сумки-шоппера. Свій літній образ дівчина доповнила чорними в’єтнамками.
Як виявилося, це вінтажне вбрання від Ralph Lauren. Вперше у ньому на подіум виходила модель Жизель Бундхен у далекому 2000-му, чиє фото Кайлі опублікувала у Instagram Stories.
Раніше, нагадаємо, Кайлі Дженнер у ефектному вбранні відвідала весілля Безоса. Вона потрапила під приціл папараці у Венеції, коли покидала готель. На дівчині була ефектна срібна сукня від бренду Dilara Findikoglu, у якої було пікантне декольте, тонкі бретельки і шнурівка спереду.