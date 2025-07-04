Любить вінтаж: Кайлі Дженнер блиснула фігурою в 25-річному комплекті з принтом polka dot

Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер

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27-річна Кайлі Дженнер — учасниця відомого реаліті-шоу та успішна бізнесвумен — після розкішної весільної церемонії Джеффа Безоса та Лорен Санчес у Венеції, на якій вона була однією з гостей, не одразу полетіла з Італії, а вирішила ще трохи відпочити. У своєму Instagram вона показала нові кадри свого відпочинку у Тоскані.

Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі позувала в комплекті з принтом polka dot, який складався з бюстгальтера від бікіні, укорочених штанів та сумки-шоппера. Свій літній образ дівчина доповнила чорними в’єтнамками.

Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер

Як виявилося, це вінтажне вбрання від Ralph Lauren. Вперше у ньому на подіум виходила модель Жизель Бундхен у далекому 2000-му, чиє фото Кайлі опублікувала у Instagram Stories.

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Жизель Бундхен у 2000-му / © Instagram Кайлі Дженнер

Раніше, нагадаємо, Кайлі Дженнер у ефектному вбранні відвідала весілля Безоса. Вона потрапила під приціл папараці у Венеції, коли покидала готель. На дівчині була ефектна срібна сукня від бренду Dilara Findikoglu, у якої було пікантне декольте, тонкі бретельки і шнурівка спереду.

Кайлі Дженнер / © Associated Press

© Getty Images © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Associated Press Кайлі Дженнер / © Getty Images Кайлі Дженнер / © Getty Images Кайлі Дженнер / © Getty Images Кайлі Дженнер / © Getty Images Кайлі Дженнер / © Getty Images Кайлі та її дочка Стормі / © Getty Images Кайлі та її дочка Стормі / © Getty Images Кайлі та її дочка Стормі / © Getty Images Кайлі Дженнер і Стормі / © Getty Images Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт / © Getty Images Кайлі Дженнер / © Getty Images Кайлі Дженнер / © Getty Images Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт / © Getty Images Кайлі Дженнер / © Getty Images Кайлі Дженнер / © Getty Images Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер Кайлі Дженнер / © Associated Press Кайлі Дженнер / © Getty Images Кайлі Дженнер / © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Getty Images