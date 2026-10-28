Людмила Барбір і Кажанна заговорять голосами героїнь мультфільму "Кіт у капелюсі": коли прем'єра

Людмила Барбір і Кажанна

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Ведуча ранкового проєкту «Сніданок з 1+1» Людмила Барбір і співачка Кажанна долучилися до українського дубляжу нового анімаційного фільму «Кіт у капелюсі» (The Cat in the Hat) від Warner Bros. Pictures Animation.

Кого саме озвучили Людмила Барбір і Кажанна, творці анімації поки що тримають у таємниці. Дізнатися це глядачі зможуть під час перегляду мультфільму.

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Людмила Барбір

Кажанна

«Кіт у капелюсі» — нова повнометражна анімаційна стрічка про одного з найвідоміших персонажів американського письменника та ілюстратора Доктора Сьюза.

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У центрі сюжету — харизматичний і невгамовний Кіт, який обожнює веселощі, магію та всілякі витівки. Цього разу він отримує найскладніше завдання у своїй кар’єрі в ІНРУН — Інституті неймовірного розвитку уяви та натхнення. Йому потрібно розвеселити брата й сестру Ґеббі та Себастіана, які важко переживають переїзд до нового міста.

Однак Кіт, який звик перетворювати будь-яку ситуацію на справжній хаос, ризикує знову все зіпсувати. Це його останній шанс довести, що він гідний своєї роботи. Якщо завдання виявиться провальним, головний герой може назавжди втратити свій чарівний капелюх.

На глядачів чекає яскрава історія, сповнена фантастичних пригод, гумору, магії та несподіваних поворотів. Режисерами мультфільму стали Еріка Рівіноя та Алессандро Карлоні, який працював над анімаційною стрічкою «Панда Кунг-Фу 3».

В оригінальній версії головного героя озвучив американський актор Білл Гейдер, відомий, зокрема, за роботою над мультфільмом «Думками навиворіт». В українському дубляжі голосом Кота у капелюсі заговорить актор Павло Скороходько.

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Прем’єра мультфільму «Кіт у капелюсі» в українських кінотеатрах запланована на 5 листопада 2026 року. А для тих, хто хоче побачити нову анімаційну пригоду раніше, допрем’єрні покази стартують уже 31 жовтня.

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