"Люди": Вакарчук, YARMAK, Alyona Alyona і Kola знялися у кліпі на нову пісню YAKTAK

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YAKTAK презентував нову пісню з глибоким сенсом, яка отримала назву «Люди».

За словами виконавця, ця композиція — це розмова по душах, коли слова без пафосу торкаються самого серця. Вона про те, що всі люди наче вокзали: зберігають у собі сміх, сльози, прощання, очікування і слова, які так і не сказали. Кожен світиться по-своєму — хтось яскраво, хтось м’яко, але кожен здатен прорізати темряву.

«У пісні люди — це каміння, дерева, іскри. Кожен зі своїм шляхом, характером, тріщинами, світлом. Усі різні, але з подібним болем. Це не просто окремі історії, це щось більше», — зазначив співак.

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YAKTAK

Разом із треком YAKTAK представив і кліп, у якому знялися люди різного віку — діти, підлітки, дорослі і старші. Візуально відео підкреслює головну ідею пісні: кожен — частинка чогось більшого і саме разом народжується сила.

У зніманнях відеороботи взяли участь відомі артисти — Святослав Вакарчук, YARMAK, Alyona Alyona, Kola, а також військовий і музикант Мойсей Бондаренко та керівниця медичної служби «Ульф» батальйону «Вовки Да Вінчі» Аліна Михайлова.

«Є пісні, які пишуться довго, коли кожне слово потрібно обдумати, виносити. А є ті, що з’являються легко, ніби самі витікають із емоцій і думок. Цей трек — саме такий. Кожен, хто почує його чи прочитає текст, знайде щось своє. Бо зрештою все зводиться до простого, але важливого: давайте залишатися людьми. Адже «люди, люди, люди, люди, хто ми є один без одного?» — сказав YAKTAK.