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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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Льюїс Гемілтон розповів, який несподіваний подарунок зробив дітям своєї коханої Кім Кардашян

Гонщик поспілкувався з уболівальниками та відповів на запитання про те, що приносить йому радість поза автоспортом.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Кім Кардашян і Льюїс Гемілтон, фото: instagram.com/lewishamilton

Кім Кардашян і Льюїс Гемілтон, фото: instagram.com/lewishamilton

41-річний Льюїс Гемілтон розповів про свої стосунки з дітьми своєї коханої Кім Кардаш’ян і зізнався, що із задоволенням проводить з ними час. Семиразовий чемпіон «Формули-1» також розповів, який особливий подарунок зробив дітям своєї коханої.

Кім Кардашян і Льюїс Гемілтон, фото: instagram.com/lewishamilton

Кім Кардашян і Льюїс Гемілтон, фото: instagram.com/lewishamilton

Про це гонщик розповів під час спілкування з уболівальниками на Гран-прі США в Остіні, штат Техас. Відповідаючи на запитання про те, що приносить йому радість поза автоспортом, Гемілтон згадав своїх племінників та дітей Кім, пише Just Jared.

«Моя племінниця та племінник завжди дарують мені багато радості. І діти моєї дівчини — я люблю проводити з ними час. У неї їх четверо, тож мені вдається гратися з ними», — поділився спортсмен.

Потім Льюїс розповів, що цього року подарував дітям Кім собаку. Золотистий ретривер на ім’я Гало вже став частиною їхньої родини і з’являвся у соціальних мережах обох знаменитостей.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Льюїс Гемілтон, фото: instagram.com/lewishamilton

Льюїс Гемілтон, фото: instagram.com/lewishamilton

Для Гемілтона цей подарунок має особливе значення: минулого року гонщик пережив втрату свого улюбленого англійського бульдога Роско, який багато років був його супутником і часто з’являвся на фотографіях в Instagram.

Льюїс Гемілтон, фото: instagram.com/lewishamilton

Льюїс Гемілтон, фото: instagram.com/lewishamilton

Собаку, яку подарував Льюїс Гемілтон, фото: instagram.com/lewishamilton

Собаку, яку подарував Льюїс Гемілтон, фото: instagram.com/lewishamilton

Зазначимо, Кім Кардашян виховує чотирьох дітей від колишнього чоловіка Кан’є Веста: 13-річну Норт, 10-річного Сейнта, 8-річну Чикаго та 7-річного Псалма. Останніми місяцями Гемільтон дедалі частіше проводить час із родиною своєї коханої. Влітку вони разом відпочивали на березі океану, а в жовтні Кім вболівала за гонщика на Гран-прі Сінгапуру.

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