Льюїс Гемілтон розповів, який несподіваний подарунок зробив дітям своєї коханої Кім Кардашян

Кім Кардашян і Льюїс Гемілтон, фото: instagram.com/lewishamilton

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41-річний Льюїс Гемілтон розповів про свої стосунки з дітьми своєї коханої Кім Кардаш’ян і зізнався, що із задоволенням проводить з ними час. Семиразовий чемпіон «Формули-1» також розповів, який особливий подарунок зробив дітям своєї коханої.

Кім Кардашян і Льюїс Гемілтон, фото: instagram.com/lewishamilton

Про це гонщик розповів під час спілкування з уболівальниками на Гран-прі США в Остіні, штат Техас. Відповідаючи на запитання про те, що приносить йому радість поза автоспортом, Гемілтон згадав своїх племінників та дітей Кім, пише Just Jared.

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«Моя племінниця та племінник завжди дарують мені багато радості. І діти моєї дівчини — я люблю проводити з ними час. У неї їх четверо, тож мені вдається гратися з ними», — поділився спортсмен.

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Потім Льюїс розповів, що цього року подарував дітям Кім собаку. Золотистий ретривер на ім’я Гало вже став частиною їхньої родини і з’являвся у соціальних мережах обох знаменитостей.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Льюїс Гемілтон, фото: instagram.com/lewishamilton

Для Гемілтона цей подарунок має особливе значення: минулого року гонщик пережив втрату свого улюбленого англійського бульдога Роско, який багато років був його супутником і часто з’являвся на фотографіях в Instagram.

Льюїс Гемілтон, фото: instagram.com/lewishamilton

Собаку, яку подарував Льюїс Гемілтон, фото: instagram.com/lewishamilton

Зазначимо, Кім Кардашян виховує чотирьох дітей від колишнього чоловіка Кан’є Веста: 13-річну Норт, 10-річного Сейнта, 8-річну Чикаго та 7-річного Псалма. Останніми місяцями Гемільтон дедалі частіше проводить час із родиною своєї коханої. Влітку вони разом відпочивали на березі океану, а в жовтні Кім вболівала за гонщика на Гран-прі Сінгапуру.

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