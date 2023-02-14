"Лизь потрібен нам всім": пес Патрон заспівав кумедну пісню (відео)

Сьогодні, 14 лютого, у День всіх закоханих пес-сапер Патрон мило привітав фоловерів зі святом. Собака опублікував цікаве відео в Instagram, на якому він співає кумедну пісню про кохання. Романтики ролику додають мильні бульбашки у вигляді сердечок.

Пес також закликав підписників проявити свою любов до тваринок: можна понести до притулку смаколики або задонатити.

"Сьогодні не день, а суцільні сердечка. Ну то про любов. Написав пісню про любов. Можете використовувати звук, щоб відіслати комусь свій лизь.

Любов, ви знаєте, для мене найважливіше почуття. Без любові не буде нічого! Але нам, українцям, дуже пощастило, що в нас є слово "кохання". Ось кохання воно одне на все життя. Не часто, але буває, що кохання приходить кілька разів. То щасливий квиток, не інакше.

Але є одна найголовніша любов: любов без "але", "тому що", "адже". І це любов тваринок до вас. Ніхто і ніколи вас не любитиме так само, як люблять вас домашні улюбленці. Ми любимо аж до слинки, аж до тремтіння, аж до запаморочення!

Пропоную в цей день отримати найбільшу дозу любові. Зайдіть в притулок до тварин. Купіть іграшки, смаколики та отримайте просто ванну з ніжності і любові. Можливо, вам захочеться забрати одного з любчиків додому. І це було б чудово. А якщо не маєте змоги забрати додому чи прийти у притулок - подаруйте свою взаємну любов через наші з @uanimals.official збори для тваринок.

Завтра останній день нашого з @pivovarovmusic збору, і нам не вистачає 200 000 гривень, щоб його щасливо завершити. Тому, якщо маєте таку нагоду, долучіться, будь ласочка.

Маю сказати, що я люблю вас. Такими, якими ви є. Без ніяких "але". Бо ви справді моя ванна ніжності та тепла. Будьте щасливими. Надсилаю кожному сердечка. І всім любовний лизь", - написав Патрон.

Нагадаємо, раніше пес Патрон написав емоційного листа до російського ворога.

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