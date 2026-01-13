Лора Дерн у зміїних туфлях і кюлотах з флористичним орнаментом потрапила під приціл папараці

Лора Дерн / © Getty Images

Лора Дерн потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку. Акторка вийшла в світ у чорному вбранні з білими акцентами.

На ній було класичне пальто з білим ґудзиком, чорна блузка з високою горловиною і білим принтом, чорні кюлоти з білим флористичним орнаментом і чорні щільні колготи.

Лора Дерн / © Getty Images

Вбрання Дерн скомбінувала з чорними туфлями зі зміїним принтом на високих підборах, а також із чорною сумочкою з золотою ручкою-кільцем. У неї було укладання з локонами, макіяж із бежевим відтінком помади і срібні сережки у вухах.

Нагадаємо, Лора Дерн на прем’єру фільму прийшла в чорному подовженому жакеті та сукні трьох кольорів.