Лора Дерн у зміїних туфлях і кюлотах з флористичним орнаментом потрапила під приціл папараці
58-річна американська акторка продемонструвала новий стильний лук на вулицях Нью-Йорка.
Лора Дерн потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку. Акторка вийшла в світ у чорному вбранні з білими акцентами.
На ній було класичне пальто з білим ґудзиком, чорна блузка з високою горловиною і білим принтом, чорні кюлоти з білим флористичним орнаментом і чорні щільні колготи.
Вбрання Дерн скомбінувала з чорними туфлями зі зміїним принтом на високих підборах, а також із чорною сумочкою з золотою ручкою-кільцем. У неї було укладання з локонами, макіяж із бежевим відтінком помади і срібні сережки у вухах.
Нагадаємо, Лора Дерн на прем’єру фільму прийшла в чорному подовженому жакеті та сукні трьох кольорів.