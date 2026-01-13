ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
113
Час на прочитання
1 хв

Лора Дерн у зміїних туфлях і кюлотах з флористичним орнаментом потрапила під приціл папараці

58-річна американська акторка продемонструвала новий стильний лук на вулицях Нью-Йорка.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Лора Дерн

Лора Дерн / © Getty Images

Лора Дерн потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку. Акторка вийшла в світ у чорному вбранні з білими акцентами.

На ній було класичне пальто з білим ґудзиком, чорна блузка з високою горловиною і білим принтом, чорні кюлоти з білим флористичним орнаментом і чорні щільні колготи.

Лора Дерн / © Getty Images

Лора Дерн / © Getty Images

Вбрання Дерн скомбінувала з чорними туфлями зі зміїним принтом на високих підборах, а також із чорною сумочкою з золотою ручкою-кільцем. У неї було укладання з локонами, макіяж із бежевим відтінком помади і срібні сережки у вухах.

Нагадаємо, Лора Дерн на прем’єру фільму прийшла в чорному подовженому жакеті та сукні трьох кольорів.

Дата публікації
Кількість переглядів
113
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie