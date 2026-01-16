- Дата публікації
Лора Дерн вийшла у світ із акцентною помаранчевою сумочкою, яку хочуть всі
58-річна американська акторка привернула увагу яскравим аксесуаром.
Лору Дерн папараці заскочили у районі Сохо в Нью-Йорку. Зірка вийшла у світ у повсякденному темному луку, який розбавила яскравим акцентом.
На акторці було класичне чорне пальто, чорна водолаза і графітові джинси-кльош. Вбрання вона скомбінувала з чорними лакованими чоботами на грубій підошві від Chanel. У руці Дерн тримала елегантну шкіряну сумку трендового кольору — помаранчевого — від італійського бренду Loro Piana. Вона мала витягнутий геометричний дизайн. Вартість сумки на офіційному сайті — 3700 доларів.
Лора зробила укладання з локонами, макіяж із кораловою помадою, одягла на обличчя окуляри із помаранчевими лінзами, а руки прикрасила браслетами і каблучкою з великим каменем.
Нагадаємо, минулого разу ми бачили Лору Дерн у чорних кюлотах з білим флористичним орнаментом.