Лора Дерн вийшла у світ із акцентною помаранчевою сумочкою, яку хочуть всі

Лора Дерн / © Getty Images

Лору Дерн папараці заскочили у районі Сохо в Нью-Йорку. Зірка вийшла у світ у повсякденному темному луку, який розбавила яскравим акцентом.

На акторці було класичне чорне пальто, чорна водолаза і графітові джинси-кльош. Вбрання вона скомбінувала з чорними лакованими чоботами на грубій підошві від Chanel. У руці Дерн тримала елегантну шкіряну сумку трендового кольору — помаранчевого — від італійського бренду Loro Piana. Вона мала витягнутий геометричний дизайн. Вартість сумки на офіційному сайті — 3700 доларів.

Лора Дерн / © Getty Images

Лора зробила укладання з локонами, макіяж із кораловою помадою, одягла на обличчя окуляри із помаранчевими лінзами, а руки прикрасила браслетами і каблучкою з великим каменем.

Нагадаємо, минулого разу ми бачили Лору Дерн у чорних кюлотах з білим флористичним орнаментом.