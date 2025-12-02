ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
199
1 хв

Лорен Санчес одягла пальто та високі підбори для інтерв’ю: роздивляємось новий образ дружини Безоса

Нова дружина Безоса — 55-річна Лорен Санчес — відвідала шоу «Доброго ранку, Америко», щоб розповісти в інтерв’ю про свої плани щодо боротьби з безпритульністю в США.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Лорен Санчес

Лорен Санчес / © Getty Images

Поява на телебаченні не була для жінки чимось незвичайним, адже вона протягом багатьох років сама працювала телеведучою і журналісткою, тому знала, як одягтися для ефіру.

Для телевізійної появи Лорен обрала лаконічну чорну водолазку та довге пальто з ґудзиками, широкими лацканами та складками на спині, але також дружина мільярдера була одягнена в гостроносі чоботи від McQueen на високих підборах.

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Яскравим акцентом образу Лорен стала сумка, адже в руці вона тримала невеликий клатч червоного кольору. Волосся жінка зібрала у високий хвіст і завершила образ діамантовими сережками.

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Коли вона з’явилася у студії, то можна було помітити, що на Санчес також була спідниця міді. А ось під час свого виступу вона оголосила про грант у розмірі 100 мільйонів доларів від Фонду родини Безосів, що буде зосереджений на допомозі сім’ям, які тимчасово втратили притулок.

Також нещодавно стало відомо, що родина Безосів буде спонсором експозиції Costume Art і Met Gala. Безос і Санчес також долучаться до організації заходів.

199
