- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 207
- Час на прочитання
- 1 хв
Лорен Санчес та її чоловік-мільярдер Джефф Безос сходили разом на показ Schiaparelli
Пара спеціально прилетіла на Тиждень високої моди, який стартував у Франції.
Подружжя Лорен Санчес та Джеффа Безоса помітили у Парижі, коли вони тримаючись за руки йшли на показ Модного дому Schiaparelli. Креативний директор бренду Деніел Роузберрі презентував колекцією от-кутюр на сезон весна-літо 2026.
Лорен обрала для появи на показі вишуканий, жіночний і діловий костюм насичено-червоного кольору, який включав приталений жакет із золотим ґудзиком та спідницю-олівець з високою розпіркою ззаду.
Також дружина американського мільярдера доповнила лук червоним топом, замшевими туфлями на високих підборах та сумкою з фактурної шкіри рептилії, яка була прикрашена відомим декором у вигляді деталей обличчя. Образ жінки завершували окуляри, макіяж, коштовності та вишукана зачіска з розпущеним волоссям вкладеним на один бік.
Нагадаємо, що Лорен поціновувачка Модного дому Schiaparelli і навіть одну із суконь від цієї марки обирала для святкування свого весілля з Безосом у Італії минулого літа.