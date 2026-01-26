Лорен Санчес та її чоловік-мільярдер Джефф Безос сходили разом на показ Schiaparelli

Лорен Санчес і Джефф Безос / © Getty Images

Реклама

Подружжя Лорен Санчес та Джеффа Безоса помітили у Парижі, коли вони тримаючись за руки йшли на показ Модного дому Schiaparelli. Креативний директор бренду Деніел Роузберрі презентував колекцією от-кутюр на сезон весна-літо 2026.

Лорен обрала для появи на показі вишуканий, жіночний і діловий костюм насичено-червоного кольору, який включав приталений жакет із золотим ґудзиком та спідницю-олівець з високою розпіркою ззаду.

Лорен Санчес і Джефф Безос / © Getty Images

Також дружина американського мільярдера доповнила лук червоним топом, замшевими туфлями на високих підборах та сумкою з фактурної шкіри рептилії, яка була прикрашена відомим декором у вигляді деталей обличчя. Образ жінки завершували окуляри, макіяж, коштовності та вишукана зачіска з розпущеним волоссям вкладеним на один бік.

Реклама

Нагадаємо, що Лорен поціновувачка Модного дому Schiaparelli і навіть одну із суконь від цієї марки обирала для святкування свого весілля з Безосом у Італії минулого літа.

Лорен Санчес і Джефф Безос у Венеції, літо 2025 року / © Associated Press

Лорен Санчес і Джефф Безос у Венеції, літо 2025 року / © Associated Press