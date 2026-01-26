ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
207
Час на прочитання
1 хв

Лорен Санчес та її чоловік-мільярдер Джефф Безос сходили разом на показ Schiaparelli

Пара спеціально прилетіла на Тиждень високої моди, який стартував у Франції.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Лорен Санчес і Джефф Безос

Лорен Санчес і Джефф Безос / © Getty Images

Подружжя Лорен Санчес та Джеффа Безоса помітили у Парижі, коли вони тримаючись за руки йшли на показ Модного дому Schiaparelli. Креативний директор бренду Деніел Роузберрі презентував колекцією от-кутюр на сезон весна-літо 2026.

Лорен обрала для появи на показі вишуканий, жіночний і діловий костюм насичено-червоного кольору, який включав приталений жакет із золотим ґудзиком та спідницю-олівець з високою розпіркою ззаду.

Лорен Санчес і Джефф Безос / © Getty Images

Лорен Санчес і Джефф Безос / © Getty Images

Також дружина американського мільярдера доповнила лук червоним топом, замшевими туфлями на високих підборах та сумкою з фактурної шкіри рептилії, яка була прикрашена відомим декором у вигляді деталей обличчя. Образ жінки завершували окуляри, макіяж, коштовності та вишукана зачіска з розпущеним волоссям вкладеним на один бік.

Нагадаємо, що Лорен поціновувачка Модного дому Schiaparelli і навіть одну із суконь від цієї марки обирала для святкування свого весілля з Безосом у Італії минулого літа.

Лорен Санчес і Джефф Безос у Венеції, літо 2025 року / © Associated Press

Лорен Санчес і Джефф Безос у Венеції, літо 2025 року / © Associated Press

Лорен Санчес і Джефф Безос у Венеції, літо 2025 року / © Associated Press

Лорен Санчес і Джефф Безос у Венеції, літо 2025 року / © Associated Press

Образи Лорен Санчес — коханої Джеффа Безоса (12 фото)

Лорен Санчес та Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес та Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес_2 / © Associated Press

© Associated Press

Лорен Санчес_1 / © Getty Images

© Getty Images

Лорен Санчес_2 / © Associated Press

© Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

© Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
207
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie