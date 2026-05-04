Лорен Санчес у сукні за понад 2 мільйони гривень виступила на івенті напередодні Met Gala
Дружина мільярдера Безоса з’явилася на публіці в коктейльному вбранні 31-річної давнини від John Galliano.
Лорен Санчес виступила на пресконференції з нагоди Met Gala 2026, присвяченій «Мистецтву костюма». Захід відбувся у Метрополітен-музеї у Нью-Йорку. До речі, подружжя Безосів виступило цьогоріч спонсором Met Gala, інвестувавши у нього 10 мільйонів доларів.
Там дружина мільярдера з’явилася у вінтажній коктейльній сукні з вовни з принтом «гусяча лапка» з колекції весна-літо 1995 року бренду John Galliano.
Вбрання мало довгі рукави, асиметричний виріз на спині, бантик на одному плечі, який переходить у шаль-лацкан ззаду, і драпування. Ця сукня на маркетплейсі коштувала майже 53 тисячі доларів.
Аутфіт Лорен доповнила чорними туфлями-човниками. У неї була елегантна зачіска, макіяж із пишними віями, нюдовий манікюр та великі діамантові сережки у вухах.
