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- Шоу-бізнес
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Лорен Санчес заскочили папараці з її чоловіком-мільярдером Джеффом Безосом
Пара разом відвідала конференцію у готелі.
Засновник Amazon Джефф Безос і його дружина Лорен Санчес потрапили під приціл папараці в американському місті Сан-Веллі. Щороку деякі з найбагатших та найвпливовіших діячів світу зі сфери ЗМІ, фінансів, технологій і політики збираються в курортному готелі Sun Valley Resort на ексклюзивну тижневу конференцію, яку проводить інвестиційний банк Allen & Co.
Безос обрав для свого виходу чорне поло та джинси, водночас Лорен віддала перевагу ніжно-рожевому образу. Вона обрала вкорочену сорочку, яка зав’язувалася на животі, та довгу смугасту спідницю, які доповнила сумкою і туфлями на високих підборах. На обличчі обоє мали свої улюблені окуляри-авіатори.
Нагадаємо, що мільярдер одружився з Лорен 2025 року. Наречена йшла до вівтаря у мереживній сукні від Dolce & Gabbana, а саме весілля відбулося в Італії.