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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
293
Час на прочитання
1 хв

Лорен Санчес заскочили папараці з її чоловіком-мільярдером Джеффом Безосом

Пара разом відвідала конференцію у готелі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Джефф Безос і Лорен Санчес

Джефф Безос і Лорен Санчес / © Getty Images

Засновник Amazon Джефф Безос і його дружина Лорен Санчес потрапили під приціл папараці в американському місті Сан-Веллі. Щороку деякі з найбагатших та найвпливовіших діячів світу зі сфери ЗМІ, фінансів, технологій і політики збираються в курортному готелі Sun Valley Resort на ексклюзивну тижневу конференцію, яку проводить інвестиційний банк Allen & Co.

Безос обрав для свого виходу чорне поло та джинси, водночас Лорен віддала перевагу ніжно-рожевому образу. Вона обрала вкорочену сорочку, яка зав’язувалася на животі, та довгу смугасту спідницю, які доповнила сумкою і туфлями на високих підборах. На обличчі обоє мали свої улюблені окуляри-авіатори.

Джефф Безос і його дружина Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос і його дружина Лорен Санчес / © Getty Images

Нагадаємо, що мільярдер одружився з Лорен 2025 року. Наречена йшла до вівтаря у мереживній сукні від Dolce & Gabbana, а саме весілля відбулося в Італії.

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Дата публікації
Кількість переглядів
293
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