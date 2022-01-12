Лотті Мосс блиснула пишними грудьми в рожевому монокіні

Сестра Кейт Мосс – Лотті – відпочиває на Карибських островах.

У своєму блогу в Instagram дівчина ділиться кадрами, на яких зазнімкована в купальнику. На одному з фото модель позує в рожево-білому монокіні в пікантних позах. У неї розпущене біле волосся, а на обличчі дуже легкий макіяж.

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Також знаменитість показала, як літала вертольотом і була захоплена цим.

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А ще навіщось сфотографувалася на тлі церкви у чорному боді та розстебнутих ультракоротких джинсових шортах.

Словом, епатаж – друге ім'я Лотті Мосс. А скромність – не її гідність.

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