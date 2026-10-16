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Лурдес виповнилося 30: Мадонна опублікувала рідкісні фото з донькою
Культова співачка поділилася серією архівних знімків.
68-річна американська співачка Мадонна зворушливо привітала старшу доньку Лурдес Леон із ювілеєм. 14 жовтня дівчині виповнилося 30 років, і з цієї нагоди артистка опублікувала в Instagram серію архівних фотографій та відео, що відображають різні періоди її життя.
Серед знімків виявився й рідкісний кадр, на якому Мадонна годує груддю новонароджену Лурдес. Співачка також поділилася сімейними фотографіями з дитинства доньки та з пізніших років.
У своєму привітанні Мадонна згадала обставини народження Лурдес. За словами артистки, після 18 годин пологів та уповільнення серцебиття дитини лікарям довелося провести екстрений кесарів розтин. Співачка також розповіла, що в той момент біля лікарні перебували вертольоти та знімальні групи журналістів.
«З днем народження, моя Лоліта! Ти з’явилася мені уві сні. У гарячковому сні під назвою „життя“, — написала Мадонна.
Співачка назвала їхні стосунки «біблійними» та порівняла матір і доньку з двома сторонами однієї монети. На завершення привітання вона побажала Лурдес ніколи не забувати про себе, свої мрії та своє коріння.
Зазначимо, Лурдес Леон народилася 14 жовтня 1996 року під час стосунків Мадонни з актором Карлосом Леоном. Сьогодні вона будує власну кар’єру в модельному бізнесі та музиці, виступаючи під псевдонімом Lolahol. У 2022 році дівчина випустила дебютний сингл, а в 2026-му співпрацювала з матір’ю над новою музикою.
Нагадаємо, раніше Мадонна у яскравому вбранні показала, як відсвяткувала своє 68-річчя в Греції.