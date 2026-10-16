Лурдес виповнилося 30: Мадонна опублікувала рідкісні фото з донькою

Мадонна з донькою Лурдес / © Instagram Мадонни

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68-річна американська співачка Мадонна зворушливо привітала старшу доньку Лурдес Леон із ювілеєм. 14 жовтня дівчині виповнилося 30 років, і з цієї нагоди артистка опублікувала в Instagram серію архівних фотографій та відео, що відображають різні періоди її життя.

Серед знімків виявився й рідкісний кадр, на якому Мадонна годує груддю новонароджену Лурдес. Співачка також поділилася сімейними фотографіями з дитинства доньки та з пізніших років.

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Мадонна з донькою Лурдес / © Instagram Мадонни

Мадонна з донькою Лурдес / © Instagram Мадонни

Мадонна з донькою Лурдес / © Instagram Мадонни

У своєму привітанні Мадонна згадала обставини народження Лурдес. За словами артистки, після 18 годин пологів та уповільнення серцебиття дитини лікарям довелося провести екстрений кесарів розтин. Співачка також розповіла, що в той момент біля лікарні перебували вертольоти та знімальні групи журналістів.

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Мадонна з донькою Лурдес / © Instagram Мадонни

Донька Мадонни — Лурдес / © Instagram Мадонни

Мадонна з донькою Лурдес / © Instagram Мадонни

«З днем народження, моя Лоліта! Ти з’явилася мені уві сні. У гарячковому сні під назвою „життя“, — написала Мадонна.

Співачка назвала їхні стосунки «біблійними» та порівняла матір і доньку з двома сторонами однієї монети. На завершення привітання вона побажала Лурдес ніколи не забувати про себе, свої мрії та своє коріння.

Донька Мадонни — Лурдес / © Instagram Мадонни

Донька Мадонни — Лурдес / © Instagram Мадонни

Донька Мадонни — Лурдес / © Instagram Мадонни

Мадонна з донькою Лурдес / © Instagram Мадонни

Зазначимо, Лурдес Леон народилася 14 жовтня 1996 року під час стосунків Мадонни з актором Карлосом Леоном. Сьогодні вона будує власну кар’єру в модельному бізнесі та музиці, виступаючи під псевдонімом Lolahol. У 2022 році дівчина випустила дебютний сингл, а в 2026-му співпрацювала з матір’ю над новою музикою.

Нагадаємо, раніше Мадонна у яскравому вбранні показала, як відсвяткувала своє 68-річчя в Греції.

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