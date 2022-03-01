Луї Томлінсон скасував концерт у Москві через агресію Росії

Артисти з усього світу підтримують нашу країну.

Після нападу Росії на Україну багато знаменитостей почали скасовувати свої виступи в Москві та інших російських містах. Одним із тих, хто відмовився виступати, став Луї Томлінсон. Але також він скасував концерт і у Києві.

Раніше артист був учасником гурту One Direction. У понеділок він написав у Instagram звернення до фанів.

"У зв'язку з недавніми подіями в Україні я мушу з сумом повідомити, що мої гастролі в Москві та Києві скасовані до подальших повідомлень. Безпека моїх фанатів — мій пріоритет. Я думаю про людей України та всіх, хто страждає у цій непотрібній війні", — написав артист.

Україну підтримує весь світ, багато зірок уже висловилися. Серед них Роберт де Ніро, Браян Кокс, Леді Гага, Пол Маккартні, Стівен Кінг та багато інших.

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