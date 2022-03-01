Луї Томлінсон скасував концерт у Москві через агресію Росії

Артисти з усього світу підтримують нашу країну.
Після нападу Росії на Україну багато знаменитостей почали скасовувати свої виступи в Москві та інших російських містах. Одним із тих, хто відмовився виступати, став Луї Томлінсон. Але також він скасував концерт і у Києві.
Раніше артист був учасником гурту One Direction. У понеділок він написав у Instagram звернення до фанів.
"У зв'язку з недавніми подіями в Україні я мушу з сумом повідомити, що мої гастролі в Москві та Києві скасовані до подальших повідомлень. Безпека моїх фанатів — мій пріоритет. Я думаю про людей України та всіх, хто страждає у цій непотрібній війні", — написав артист.
Україну підтримує весь світ, багато зірок уже висловилися. Серед них Роберт де Ніро, Браян Кокс, Леді Гага, Пол Маккартні, Стівен Кінг та багато інших.
Читайте також:
- Світлана Лобода зі сльозами на очах розповіла, як її родичі ховаються в Україні у підвалах та метро через війну
- Стася Ровінська — дочка Сніжани Єгорової — публічно послала матір слідом за російським кораблем
- Кім Кардашян на багатомільйонну аудиторію в Instagram захопилася президентом Зеленським
- "Не мовчи": Катя Осадча звернулася до Анни Сєдокової
- Андрій Данилко емоційно висловився про Путіна: "Тобі треба зайти у свій бункер і застрелитися на х*й!"
Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн