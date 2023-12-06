Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Лялька-супермодель: Клаудія Шиффер стала Барбі у сукні Versace

Автор
Юлія Кудринська
Дата публікації
Перегляди
455
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Лялька-супермодель: Клаудія Шиффер стала Барбі у сукні Versace

Клаудія Шиффер та лялька Барбі / Фото: Instagram Клаудии Шиффер

Компанія Mattel випустила ляльку у вигляді моделі.

53-річна супермодель 90-х – Клаудія Шиффер – стала прообразом ляльки Барбі. Вона зізналася, що здійснилася її дитяча мрія.

(гортайте фото вправо)

Лялька була випущена в легендарній блакитній сукні з фігурним ліфом, в якій модель виходила на подіум в рамках показу колекції осінь-зима Atelier Versace в 1994 році. На сайті Mattel Creations можна купити цю Барбі за 85 доларів.

Нагадаємо, в рамках промотуру фільму "Барбі" виконавиця головної ролі — Марго Роббі — та стиліст Ендрю Мукамал розробили безліч яскравих та гламурних образів рожевого кольору. Але найбільше шанувальників актриси та фільму зацікавило десять нарядів, на які ви можете подивитися у нашому матеріалі.

Читайте також:

Українська Барбі: Сніданок поспілкувався з особливою моделлю Софією Санчез

Українська Барбі: Сніданок поспілкувався з особливою моделлю Софією Санчез

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
455
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація