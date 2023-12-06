Лялька-супермодель: Клаудія Шиффер стала Барбі у сукні Versace

53-річна супермодель 90-х – Клаудія Шиффер – стала прообразом ляльки Барбі. Вона зізналася, що здійснилася її дитяча мрія.

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Лялька була випущена в легендарній блакитній сукні з фігурним ліфом, в якій модель виходила на подіум в рамках показу колекції осінь-зима Atelier Versace в 1994 році. На сайті Mattel Creations можна купити цю Барбі за 85 доларів.

Нагадаємо, в рамках промотуру фільму "Барбі" виконавиця головної ролі — Марго Роббі — та стиліст Ендрю Мукамал розробили безліч яскравих та гламурних образів рожевого кольору. Але найбільше шанувальників актриси та фільму зацікавило десять нарядів, на які ви можете подивитися у нашому матеріалі.

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