Любила хижий принт: архівні кадри акторки Джини Лоллобріджиди в ефектній сукні

Італійка, що прославилася завдяки ролі Есмеральди в фільмі "Собор Паризької Богоматері", завжди з'являлася перед камерами в красивих образах.

Італійська акторка Джина Лоллобріджида померла взимку 2023 року у віці 95 років. Пік її популярності припав на 50-60 роки і фотографи всіляко намагалися зробити нові знімки зірки, коли випадала така можливість.

На тому етапі життя з Італії акторка переїхала з родиною до Канади, але ось 13 серпня 1960 року папараці знову зазнімкували її Римі, в аеропорту Чампіно. Того року Джина прилетіла для зйнімань в новому фільмі, а разом з нею син Андреа Мілко-молодший і чоловік Мілко Скофіча.

Джина Лоллобриджида / Фото: Associated Press

Папараці зробили кілька знімків акторки, коли вона спускалася трапом і допомагала зійти синові. На Лоллобріджіді була модна на той час сукня довжини міді з підкресленою поясоя талією і спідницею А-силуету. Цікаво, що вбрання було виконане з тканини в тваринний принт. Доповнила вона образ намистом, сумочкою на короткій ручці і об'ємною зачіскою.

Джина Лоллобриджида / Фото: Associated Press

До слова, зі словенським лікарем Мілко Скофічем Джина розлучилася 1971 року, а в 1979 році колишній чоловік загинув в автокатастрофі. Більше Джина заміж не вийшла. Її єдиний син не пішов ні стопами матері, ні батька і став економістом.

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