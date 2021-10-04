Любила сукні з "голим" ефектом: згадуємо один з найрозкішніших образів Марлен Дітріх

Пропонуємо поглянути на розкішну сукню, яку артистка одягала для шоу 1955 року.

Зараз напівпрозорими вбраннями вже нікого не здивувати, але ось у післявоєнний час прозорі вставки і бежеві тканини, які створювали ілюзію "голої" сукні були екстравагантною дивиною. Не всі акторки наважувались одягати подібні вбрання, але ті хто в них з'являвся, безумовно, увійшли до історії.

Однією з таких зірок була акторка Марлен Дітріх, яка окрім своїх ролей і появ у штанах також викликала фурор розкішними ілюзорними сукнями. У той час в Голлівуді існував як званий "Кодекс Гейса", який забороняв кіностудіям показувати оголені тіла, але винахідлива Дітріх знайшла рішення розкрити свою сексуальність — сукні з прозорими вставками. Вбрання були зшиті з тонких тканин і багато розшиті лелітками і бісером, які прикривали пікантні місця, але водночас все одно були закритими. У подібному стилі зараз працює ліванський модельєр Елі Сааб, у нарядах якого зірки часто з'являються на світських заходах і червоних доріжках.

У 50-ті ж роки акторка користувалася послугами художника з костюмів Жан Луї Берто, більш відомого як просто Жан Луї. Створення будь-якого такого вбрання займало кілька місяців, бо кожна намистинка пришивалась вручну. Сама ж Марлен брала в цьому всьому безпосередню участь, адже на кожному примірюванні регулювала процес і контролювала те, де повинна бути вишивка.

4 жовтня 1955 року Марлен Дітріх з'явилася на сцені готелю Sahara в Лас-Вегасі в одному зі своїх найзнаменитіших вбрань. Сукня була повністю розшита декором, мала довгі рукави і шлейф. Декольте вбрання Жан Луї зробив прозорим, а одне плече прикрашало пір'я, що плавно перетікає у накидку.

Марлен Дітріх / Associated Press

За виступи в цьому готелі артистка отримувала величезні на той час гроші — 30 тисяч доларів на тиждень. Працювала вона так три тижні, поки їй не запропонували новий контракт на 200 тисяч доларів. Шоу були коротким і складалися лише з декількох пісень. На сцені Дітріх демонструвала свої найефектніші образи, які приваблювали гостей.

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