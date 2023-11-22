Любила зухвалі забарвлення: реальні знімки принцеси Діани у леопардовому купальнику, як у "Короні"

Принцеса Діана носила купальник із хижим принтом у Сен-Тропе 1997 року, за кілька місяців до своєї смерті.

Якщо ви вже подивились першу частину фінального сезону "Корони", який розповідає про останні місяці життя принцеси Діани, напевно звернули увагу не лише на розкішну гру Елізабет Дебікі, а й на купальник, у якому з'являється її героїня у кадрі. Йдеться про леопардовий суцільний купальник від бренду Versace, який Діана носила з чорними сонцезахисними окулярами від цього ж бренду.

Елізабет Дебікі в ролі Діани / скриншот з відео Netflix

Період життя, коли Діана носила це сміливе вбрання, у подробицях показали в одній із серій серіалу. Купальник вона одягала під час відпочинку в Сен-Тропе з синами та Доді Аль-Файєдом 1997 року.

Під час тієї її поїздки папараці влаштували за нею справжнє фотополювання. Не ставши терпіти таку поведінку вона на катері підпливла до фотографів дізнатися, скільки вони ще її переслідуватимуть.

Принцеса Діана, Сен-Тропе 1997 рік / Фото: Getty Images

"Ми чудово проводимо час, якщо не рахувати однієї дрібниці, хлопці", — каже Діана папарацці в цій сцені, додаючи: "Як довго ми отримуватимемо задоволення від вашої компанії? Така увага починає лякати хлопчиків".

Принцеса Діана, Сен-Тропе 1997 рік / Фото: Getty Images

Судячи з фото та спогадів очевидців, подібна ситуація справді сталася під час тієї відпустки.

Принцеса Діана, Сен-Тропе 1997 рік / Фото: Getty Images

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